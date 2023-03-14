І образ стильний, і ноги – цілі: топ-3 зручного та трендового взуття на весну 2023 року (фото)
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Можна виглядати стильно та у зручному взутті
Тренди, трендами, але ноги у нас одні, і зовсім не хочеться "мучити" їх модним і стильним взуттям, яке не завжди зручне. Однак це зовсім необов’язково, адже є багато моделей, які стильні і при цьому дуже зручні в носінні.
Стиліст Олена, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком purpur.stylist, виділила 3 найзручніші пари взуття на весну 2023 року. Ці варіанти підійдуть під будь-який образ та гардероб.
Топ-3 зручного та трендового взуття на весну 2023 року
- Балетки – тренд трендів! Однак тут є кілька нюансів — якщо ніжка повна, або зріст невеликий — вибирайте гостроносі моделі. Для тих, хто хоче чогось незвичайного, зверніть увагу на сатинові моделі. Найбезпечніший і точно гарячий тренд — це балетки Мері Джейн із звуженим або гострим шкарпеткою. Та ж історія зі слінгбегами Мері Джейн (балетки з відкритою п’ятою та ремінцем, що її фіксує). Актуально в м’якій шкірі із звуженим або гострим носком.
- Мінімалістичні мокасини у спортивному стилі – у всьому світі, не без перебільшення, вони sold out.
- Лофери — модель, яка вже котрий рік із нами. Причому, як на плоскій підошві, так і на масивній. Головне – без зайвої фурнітури, кольорових швів та інших прикрас.
Раніше "Телеграф" писав про головні тренди жіночих штанів 2023 року. Актуальною залишається байкерська тема – смарт джоггери, штани з низькою посадкою, широкі штани та карго.