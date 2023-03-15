У моді не лише "стандартні" джинси: все про гарячий тренд 2023 року — денім (фото)

Цей тренд повернувся, та ще й у масштабі

Мода "нульових" поступово повертається 2023 року, і робить це одразу з одного з наймасштабніших трендів — із деніму. І мова не лише про "стандартні" джинси, а про фактуру загалом. Серед асортименту магазинів вже можна зустріти різноманітний джинсовий одяг, взуття, сумки та аксесуари.

Стиліст Матвій Калугін у своєму модному блозі в Інстаграм розповів, які джинсові речі знаходяться на піку модної хвилі 2023 року. Щоб виглядати стильно, зверніть увагу на такі позиції.

Як носити джинс у 2023 році

Джинси на низькій посадці – найбільш контроверсійний серед трендів. Відмінна інтерпретація в силуетах wide-leg та baggy, а ось скінни та клеш варіанти "з нульових" – на любителя.⠀

– найбільш контроверсійний серед трендів. Відмінна інтерпретація в силуетах wide-leg та baggy, а ось скінни та клеш варіанти "з нульових" – на любителя.⠀ Спідниці з деніму — актуальні як універсальніші міді-спідниці з вирізом спереду, так і пишні максі до п’ят, або короткі міні-спідниці, що швидше нагадують пояс.

Випраний і зношений денім — особливу увагу слід звернути на іржавий денім, на якому потертості мають рудий відтінок.

— особливу увагу слід звернути на іржавий денім, на якому потертості мають рудий відтінок. Сорочки, топи та корсети з деніму – джинсова сорочка буде універсальним варіантом для різних стилізацій, корсет – більш трендовий варіант, але має вузький спектр стилізацій і впишеться не в кожен гардероб.

– джинсова сорочка буде універсальним варіантом для різних стилізацій, корсет – більш трендовий варіант, але має вузький спектр стилізацій і впишеться не в кожен гардероб. Джинсові аксесуари – це може бути взуття, сумки чи кепки. Достатньо оригінально і зухвало, не для кожного, зате без уваги ваш образ точно не залишиться.

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Потрібно ознайомитися з прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.