Квіти, котяче око та ще три тренди: який манікюр у моді цієї весни (фото)

Доглянуті нігті із стильним манікюром прикрасять будь-яку дівчину

Манікюр є частиною образу і навіть може розповісти про особистість його власниці. Навесні до трендів манікюру увірвалися свіжі відтінки та сміливі дизайни.

Як модно фарбувати нігті навесні-2023? Варто звернути увагу як мінімум на п’ять трендів, каже професійна нейл-майстерка Ірам Шелтон виданню whowhatwear.

Так, цього сезону домінують п’ять трендів весняного манікюру, включаючи котяче око та ніжну палітру пастельних тонів. Звичайно, на перший план виходять яскравіші кольори нігтів, красивий квітковий нейл-арт і безліч експериментів з текстурами й оздобленням.

Тим не менш, не втрачає актуальність лаконічність ы максимальна наближеність до натуральності. Приміром, легкий блиск і прозора основа теж хороша ідея для манікюру цієї весни. Однак є і контрастна тенденція: всілякі прикраси на нігтях у вигляді ланцюжків та пірсингу.

Тренди манікюру навесні-2023

Легкий блиск та натуральність

Натуральність у моді

Трохи блиску не зашкодить

Лаконічність та глянець

Прикраси на нігтях

Сміливий задум

Котяче око

Красива текстура

Модний дизайн манікюру

Квітковий дизайн

Симпатична ідея для манікюру

Квітковий манікюр — тренд весни

Монохром

Просто і зі смаком

Вічна класика

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