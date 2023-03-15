Квіти, котяче око та ще три тренди: який манікюр у моді цієї весни (фото)
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Доглянуті нігті із стильним манікюром прикрасять будь-яку дівчину
Манікюр є частиною образу і навіть може розповісти про особистість його власниці. Навесні до трендів манікюру увірвалися свіжі відтінки та сміливі дизайни.
Як модно фарбувати нігті навесні-2023? Варто звернути увагу як мінімум на п’ять трендів, каже професійна нейл-майстерка Ірам Шелтон виданню whowhatwear.
Так, цього сезону домінують п’ять трендів весняного манікюру, включаючи котяче око та ніжну палітру пастельних тонів. Звичайно, на перший план виходять яскравіші кольори нігтів, красивий квітковий нейл-арт і безліч експериментів з текстурами й оздобленням.
Тим не менш, не втрачає актуальність лаконічність ы максимальна наближеність до натуральності. Приміром, легкий блиск і прозора основа теж хороша ідея для манікюру цієї весни. Однак є і контрастна тенденція: всілякі прикраси на нігтях у вигляді ланцюжків та пірсингу.
Тренди манікюру навесні-2023
Легкий блиск та натуральність
Прикраси на нігтях
Котяче око
Квітковий дизайн
Монохром
Раніше "Телеграф" розповідав, що у тренді 2023 року кришталевий манікюр, який стане акцентом вашого образу. А ще ми писали, як прикрасити нігті поталлю, щоби було стильно.