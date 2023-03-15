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Квіти, котяче око та ще три тренди: який манікюр у моді цієї весни (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Манікюр — спосіб самовираження
Манікюр — спосіб самовираження. Фото pexels.com

Доглянуті нігті із стильним манікюром прикрасять будь-яку дівчину

Манікюр є частиною образу і навіть може розповісти про особистість його власниці. Навесні до трендів манікюру увірвалися свіжі відтінки та сміливі дизайни.

Як модно фарбувати нігті навесні-2023? Варто звернути увагу як мінімум на п’ять трендів, каже професійна нейл-майстерка Ірам Шелтон виданню whowhatwear.

Так, цього сезону домінують п’ять трендів весняного манікюру, включаючи котяче око та ніжну палітру пастельних тонів. Звичайно, на перший план виходять яскравіші кольори нігтів, красивий квітковий нейл-арт і безліч експериментів з текстурами й оздобленням.

Тим не менш, не втрачає актуальність лаконічність ы максимальна наближеність до натуральності. Приміром, легкий блиск і прозора основа теж хороша ідея для манікюру цієї весни. Однак є і контрастна тенденція: всілякі прикраси на нігтях у вигляді ланцюжків та пірсингу.

Тренди манікюру навесні-2023

Легкий блиск та натуральність

Ніжний манікюр
Натуральність у моді
Рожевий ніжний манікюр
Трохи блиску не зашкодить
Блискучий манікюр
Лаконічність та глянець

Прикраси на нігтях

Манікюр з пірсингом
Сміливий задум

Котяче око

Манікюр котяче око
Красива текстура
Манікюр котяче око
Модний дизайн манікюру

Квітковий дизайн

Манікюр із соняшниками
Симпатична ідея для манікюру
Квітковий манікюр
Квітковий манікюр — тренд весни
Квітковий манікюр
По-весняному

Монохром

Білий манікюр
Просто і зі смаком
Червоний манікюр
Вічна класика

Раніше "Телеграф" розповідав, що у тренді 2023 року кришталевий манікюр, який стане акцентом вашого образу. А ще ми писали, як прикрасити нігті поталлю, щоби було стильно.

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#Манікюр #Тренди