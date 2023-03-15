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Топ-8 трендів взуття на весну: у цих моделях ваші ніжки будуть найкрасивішими (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Наймодніше взуття на весну 2023 Новина оновлена 15 березня 2023, 22:57
Наймодніше взуття на весну 2023. Фото pexels.com

Ці моделі зроблять ваш образ свіжим, стильним та актуальним.

Весна вже настала, а ви ще не купили собі пару стильного взуття? Непорядок — і це час терміново виправляти. А щоб ви придбали собі "правильну" модель, ми розповімо, яким взуттям бажано оновити свій весняний гардероб.

На які моделі варто звернути увагу і що носити цієї весни розповіла стиліст Alena Kaci у своєму модному блозі в Інстаграм. Модний експерт зазначає, що часто досить просто додати цікаву та акцентну пару взуття до образу і ваш лук виглядатиме зовсім по-новому.

Наймодніше взуття на весну 2023:

  • Ботфорти-панчохи.
Наймодніше взуття на весну 2023
  • Балетки.
Наймодніше взуття на весну 2023
  • Взуття із сіткою.
Наймодніше взуття на весну 2023
  • Грубі черевики.
Наймодніше взуття на весну 2023
  • Мері Джейн.
Наймодніше взуття на весну 2023
  • Танкетка та платформа.
Наймодніше взуття на весну 2023
  • "Прозоре" взуття.
Наймодніше взуття на весну 2023
  • У кольорі металік.
Наймодніше взуття на весну 2023

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#Мода #Взуття #Жіноча мода #Весна