Топ-8 трендів взуття на весну: у цих моделях ваші ніжки будуть найкрасивішими (фото)

Ці моделі зроблять ваш образ свіжим, стильним та актуальним.

Весна вже настала, а ви ще не купили собі пару стильного взуття? Непорядок — і це час терміново виправляти. А щоб ви придбали собі "правильну" модель, ми розповімо, яким взуттям бажано оновити свій весняний гардероб.

На які моделі варто звернути увагу і що носити цієї весни розповіла стиліст Alena Kaci у своєму модному блозі в Інстаграм. Модний експерт зазначає, що часто досить просто додати цікаву та акцентну пару взуття до образу і ваш лук виглядатиме зовсім по-новому.

Наймодніше взуття на весну 2023:

Ботфорти-панчохи.

Балетки.

Взуття із сіткою.

Грубі черевики.

Мері Джейн.

Танкетка та платформа.

"Прозоре" взуття.

У кольорі металік.

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