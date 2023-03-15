Топ-8 трендів взуття на весну: у цих моделях ваші ніжки будуть найкрасивішими (фото)
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Ці моделі зроблять ваш образ свіжим, стильним та актуальним.
Весна вже настала, а ви ще не купили собі пару стильного взуття? Непорядок — і це час терміново виправляти. А щоб ви придбали собі "правильну" модель, ми розповімо, яким взуттям бажано оновити свій весняний гардероб.
На які моделі варто звернути увагу і що носити цієї весни розповіла стиліст Alena Kaci у своєму модному блозі в Інстаграм. Модний експерт зазначає, що часто досить просто додати цікаву та акцентну пару взуття до образу і ваш лук виглядатиме зовсім по-новому.
Наймодніше взуття на весну 2023:
- Ботфорти-панчохи.
- Балетки.
- Взуття із сіткою.
- Грубі черевики.
- Мері Джейн.
- Танкетка та платформа.
- "Прозоре" взуття.
- У кольорі металік.
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