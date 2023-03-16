Мінімалізм та витонченість: топ-9 ідей для манікюру, популярних у 2023 році (фото)

Занадто яскраві дизайни давно не в моді, тож навчиться оформляти нігті більш лаконічно

Як і будь-які модні тенденції, тренди манікюру постійно змінюються. Якщо раніше нейл-майстри створювали на нігтях складні малюнки, то в 2023 році в моді мінімалізм, лаконічність та витонченість.

Зверніть увагу на дев’ять ідей для манікюру із стильним дизайном. Ваші нігті будуть мати стильний та доречний вигляд для будь-якого випадку, пише whowhatwear.

Так, за останні кілька років нейл-арт справді став популярним. Торік на піку були яскраві кольори, шахові принти та психоделічні завитки на нігтях. Однак у 2023 році слід попрощатися зі сміливими дизайнами, що впадають в очі, й привітати стриману витонченість, яка справляє не менший ефект.

Наприклад, сьогодні актуальні мінімалістичні серця на тлі прозорої основи. У моді всілякі тонкі лінії, які обрамляють нігтьову пластину або є контрастним акцентом. У моді й так званий голий манікюр, коли лаком покрита лише частина нігтя. Якщо ж ви прихильниця французького манікюру, то просто робіть фарбування кінчиків тоншим або спробуйте "зворотний дизайн", підкресливши основу нігтя.

Тренди манікюру у 2023 році

Серця

Крапки

Тонкі лінії

"Голий" манікюр, він же Negative Space

Evil Eye ("око зла")

Інь та Янь

Зірки

Зворотний френч

Тонкий френч

Раніше "Телеграф" розповідав, що дедалі популярнішим стає кришталевий манікюр. А ще ми писали, який дизайн манікюру з поталлю в моді цієї весни.