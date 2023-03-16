Які п’ять суконь на піку трендів у 2023 році: ідеальні для весняних та літніх образів (фото)

Сукня може підкреслити вашу жіночність або допоможе створити контрастний за стилем аутфіт

Чим тепліше стає на вулиці, тим більше хочеться створювати легкі та жіночні образи відповідно до гарячих трендів. І стильна сукня точно допоможе здійснити це бажання. До того ж у сезоні весна-літо 2023 року в тренді безліч цікавих фасонів і кольорів.

Які сукні в моді навесні та влітку 2023 року? Стилістка Анна Івашова рекомендує звернути увагу на п’ять трендів, про що пише у своєму блозі в Інстаграм.

Так, стилістка пропонує зупинити ваш вибір на одній із п’яти останніх тенденцій. Однак нагадує, що слід обов’язково враховувати особливості вашу фігуру при виборі фасону та матеріалу виробу.

Які сукні в моді в сезоні весна-літо 2023 року:

Прозорі. Можливо, цей тренді підійде не всім, але прозорість залишається актульною вже який сезон поспіль.

Можливо, цей тренді підійде не всім, але прозорість залишається актульною вже який сезон поспіль. Мереживні. Мабуть, найніжніший тренд у списку, чудовий варіант для теплої погоди.

Мабуть, найніжніший тренд у списку, чудовий варіант для теплої погоди. Сукня-сорочка. Подовжена чоловіча сорочка ідеально підійде на щодень. Але будьте обережні у виборі фасону, щоб не купити застарілий.

Подовжена чоловіча сорочка ідеально підійде на щодень. Але будьте обережні у виборі фасону, щоб не купити застарілий. Спортивні. Напівпрозорі сукні-майки, що облягають, сукні в рубчик кислотного кольору будуть головним хітом наступного року, впевнена стилістка.

Напівпрозорі сукні-майки, що облягають, сукні в рубчик кислотного кольору будуть головним хітом наступного року, впевнена стилістка. Максі. Хоча міні та прозорість зараз у трендах, знайдеться скромніша альтернатива. Максимальна довжина якнайкраще підкреслить жіночність і не навмисну сексуальність.

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