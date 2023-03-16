Які п’ять суконь на піку трендів у 2023 році: ідеальні для весняних та літніх образів (фото)
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Сукня може підкреслити вашу жіночність або допоможе створити контрастний за стилем аутфіт
Чим тепліше стає на вулиці, тим більше хочеться створювати легкі та жіночні образи відповідно до гарячих трендів. І стильна сукня точно допоможе здійснити це бажання. До того ж у сезоні весна-літо 2023 року в тренді безліч цікавих фасонів і кольорів.
Які сукні в моді навесні та влітку 2023 року? Стилістка Анна Івашова рекомендує звернути увагу на п’ять трендів, про що пише у своєму блозі в Інстаграм.
Так, стилістка пропонує зупинити ваш вибір на одній із п’яти останніх тенденцій. Однак нагадує, що слід обов’язково враховувати особливості вашу фігуру при виборі фасону та матеріалу виробу.
Які сукні в моді в сезоні весна-літо 2023 року:
- Прозорі. Можливо, цей тренді підійде не всім, але прозорість залишається актульною вже який сезон поспіль.
- Мереживні. Мабуть, найніжніший тренд у списку, чудовий варіант для теплої погоди.
- Сукня-сорочка. Подовжена чоловіча сорочка ідеально підійде на щодень. Але будьте обережні у виборі фасону, щоб не купити застарілий.
- Спортивні. Напівпрозорі сукні-майки, що облягають, сукні в рубчик кислотного кольору будуть головним хітом наступного року, впевнена стилістка.
- Максі. Хоча міні та прозорість зараз у трендах, знайдеться скромніша альтернатива. Максимальна довжина якнайкраще підкреслить жіночність і не навмисну сексуальність.
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