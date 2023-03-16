Легко і романтично: жіночні весняні тренди 2023 року (фото)

У таких речах ви випромінюватимете ніжність

Весною завжди хочеться легкості, жіночності та романтичності, і, на щастя, дизайнери дозволяють модницям втілити свої бажання в реальність. Більш того, різноманітність весняних трендів та тенденцій дозволяють створити безліч різних аутфітів.

Підбірку, присвячену жіночним весняним трендам, склала у своєму модному блозі в Інстаграм стиліст anna.le.nova. Що ж буде на піку актуальності навесні 2023 року, дивіться далі.

Найжіночніші весняні тренди 2023 року:

Об’ємні квіти

Форма серця

Банти

Рюші та волани

Напівпрозорі тканини

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.