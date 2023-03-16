Легко і романтично: жіночні весняні тренди 2023 року (фото)
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У таких речах ви випромінюватимете ніжність
Весною завжди хочеться легкості, жіночності та романтичності, і, на щастя, дизайнери дозволяють модницям втілити свої бажання в реальність. Більш того, різноманітність весняних трендів та тенденцій дозволяють створити безліч різних аутфітів.
Підбірку, присвячену жіночним весняним трендам, склала у своєму модному блозі в Інстаграм стиліст anna.le.nova. Що ж буде на піку актуальності навесні 2023 року, дивіться далі.
Найжіночніші весняні тренди 2023 року:
- Об’ємні квіти
- Форма серця
- Банти
- Рюші та волани
- Напівпрозорі тканини
Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.