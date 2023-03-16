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Легко і романтично: жіночні весняні тренди 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У моді квіти, волани та сердечки
У моді квіти, волани та сердечки. Фото pexels.com

У таких речах ви випромінюватимете ніжність

Весною завжди хочеться легкості, жіночності та романтичності, і, на щастя, дизайнери дозволяють модницям втілити свої бажання в реальність. Більш того, різноманітність весняних трендів та тенденцій дозволяють створити безліч різних аутфітів.

Підбірку, присвячену жіночним весняним трендам, склала у своєму модному блозі в Інстаграм стиліст anna.le.nova. Що ж буде на піку актуальності навесні 2023 року, дивіться далі.

Найжіночніші весняні тренди 2023 року:

  • Об’ємні квіти
Найженственніші весняні тренди 2023 року
Найженственніші весняні тренди 2023 року
  • Форма серця
Найженственніші весняні тренди 2023 року
Найженственніші весняні тренди 2023 року
  • Банти
Найженственніші весняні тренди 2023 року
Найжіножніші весняні тренди 2023 року
  • Рюші та волани
Найженственніші весняні тренди 2023 року
Найженственніші весняні тренди 2023 року
  • Напівпрозорі тканини
Найженственніші весняні тренди 2023 року

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль