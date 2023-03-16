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Червоний – тренд цього року: вісім кольорів, у поєднанні з якими він бездоганний (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Червоний колір вибирають активні та яскраві особистості
Червоний колір вибирають активні та яскраві особистості. Фото freepik.com

Цього сезону в моді всілякі відтінки червоного кольору

Одним із трендових кольорів 2023 року став саме червоний. Це досить самодостатній тон, який деякі бояться комбінувати з іншими відтінками. Однак як у монохромному вигляді, так і у поєднанні з іншими відтінками цей колір може виглядати чудово.

З якими кольорами поєднувати червоний? Детальніше про це розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Instagram.

Стилісти зазначають, що червоний колір увірвався у тренди 2023 року, адже цей тон представлений майже у кожній колекції весна-літо цього року. До того ж, червоні відтінки годяться не тільки для total look, а й чудово міксуються з іншими кольорами.

Варто звернути увагу щонайменше на вісім варіантів, не включаючи сам червоний колір. Отже, з якими відтінками найкраще поєднується червоний:

  • total red (only red або червоний + ахромати (чорний, сірий, білий))
  • червоний в аналоговому поєднанні (рожевий або помаранчевий (коричневий як його відтінок))
  • червоний у комплементарному поєднанні (зелений)
  • червоний у тріаді (блакитний + жовтий)

Приклади стильних образів із червоним кольором

Образ із червоним кольором
Образ із червоним кольором
Образ із червоним кольором
Образ із червоним кольором
Образ із червоним кольором
Образ із червоним кольором
Образ із червоним кольором
Образ із червоним кольором
Образ із червоним кольором
Образ із червоним кольором

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Теги:
#Стиль #Червоний колір