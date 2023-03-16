Червоний – тренд цього року: вісім кольорів, у поєднанні з якими він бездоганний (фото)
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Цього сезону в моді всілякі відтінки червоного кольору
Одним із трендових кольорів 2023 року став саме червоний. Це досить самодостатній тон, який деякі бояться комбінувати з іншими відтінками. Однак як у монохромному вигляді, так і у поєднанні з іншими відтінками цей колір може виглядати чудово.
З якими кольорами поєднувати червоний? Детальніше про це розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Instagram.
Стилісти зазначають, що червоний колір увірвався у тренди 2023 року, адже цей тон представлений майже у кожній колекції весна-літо цього року. До того ж, червоні відтінки годяться не тільки для total look, а й чудово міксуються з іншими кольорами.
Варто звернути увагу щонайменше на вісім варіантів, не включаючи сам червоний колір. Отже, з якими відтінками найкраще поєднується червоний:
- total red (only red або червоний + ахромати (чорний, сірий, білий))
- червоний в аналоговому поєднанні (рожевий або помаранчевий (коричневий як його відтінок))
- червоний у комплементарному поєднанні (зелений)
- червоний у тріаді (блакитний + жовтий)
Приклади стильних образів із червоним кольором
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