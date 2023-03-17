Секрети макіяжу для тих, кому за 50: як зробити обличчя яскравішим, а зморшки - непомітними

Ці техніки зовсім нескладні, а результат перевершує очікування

Безумовно, за 50 років життя шкіра встигає дуже сильно змінитись у кожної людини. І якщо чоловіки спокійніше ставляться до нових особливостей своєї зовнішності, то представниці прекрасної статі починають бити на сполох. Якщо тренди макіяжу не підходять всім віковим категоріям, доводиться використовувати ряд косметичних хитрощів, які допомагають "скинути" 10, а то й усі 20 років.

На щастя, існують прийоми макіяжу, які фахівці радять використовувати у своєму арсеналі жінкам за 50: вони здатні візуально зробити обличчя молодшим, підтягнути контури та замаскувати зморшки, пише Ukr.Media.

Нанесіть кремові тіні з металевим відтінком по центру повік

Щоб прибрати ефект втомлених очей, нанесіть кремові тіні з металевим відтінком по центру повіки. Можете вибрати світліший відтінок для денного образу і темніший – для вечірнього. Якщо у вас шкіра холодного відтінку, придивіться до сріблястих кольорів, а якщо теплого — до золотих та мідних.

Використовуйте олівець для губ

Щоб губи здавалися менш блідими, більш пухкішими і яскравішими, використовуйте олівець для губ нюдового відтінку.

Використовуйте олівець для губ нюдового відтінку

Підкрутіть вії

Використовуйте щипці для завивки вій: затисніть ними в основі вій на кілька секунд, акуратно відпустіть. Повторіть цей трюк на середині та кінчиках вій.

Вибирайте кремові рум’яна

Кремові рум’яна створюють природніше, молоде сяйво, ніж пудрові. Нанесіть їх пальцями на щоки і розтушуйте до скронь.

Використовуйте праймер та стежте за станом шкіри

Потрібно обов’язково пам’ятати, що шкіра, що старіє, вимагає більшого зволоження. Нанесіть зволожуючий крем з гіалуроновою кислотою, дайте йому вбратися, потім нанесіть зволожуючий сонцезахисний крем, і тільки коли він повністю вбереться, починайте макіяж з праймером.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити помаду триматися на губах довше. Є хитрість, якою користуються досвідчені візажисти.