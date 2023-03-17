Різний френч, поталь, тату та не тільки: трендовий манікюр 2023, який прикрасить ваші руки (фото)

Ідей дуже багато, тому кожна дівчина може вибрати собі варіант до душі

Тренди манікюру також активно та постійно змінюються, як і модні тенденції в одязі. Тільки це може відбуватися набагато повільніше, проте це приноситиме лише плюси: стильних варіантів ставати більше, а значить і вибір набагато різноманітніший.

Поява нового тренду манікюру ще означає, що інші "закінчилися". Щобільше, існують навіть "вічні" тренди, які актуальні та стильні завжди. Сьогодні ми хочемо поговорити і про нові тенденції в нігтьовому дизайні, а також відзначимо ті тренди, які популярні вже кілька сезонів.

Тренди манікюру 2023

Тваринний принт — зебра, леопард, корова, тигр, все це ще з осені 22-го досі актуально.

Поталь – це простий, але стильний дизайн уже не перший рік у тренді.

Натурель – прозорі, глянсові нігті зараз просто топ. Манікюр начебто є, а начебто і його немає.

Об’ємні 3D дизайни зараз набирають великі оберти, особливо серед молоді.

Тату на нігтях дуже ефектно і стильно виглядає. Можна як на одній, так і обох руках.

Прозорий френч — цей дизайн на любителя, виглядає ефектно, але відразу видно не натуральний ніготь, багато хто не любить саме через це.

Тонкий френч — френч це звичайно класика, яка ніколи не вийде з моди, але зараз його трохи змінили. А точніше, лише його товщину. Виглядає досить ніжно.

Нюд — те, що ніколи не вийде з моди багато років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дедалі популярнішим стає кришталевий манікюр. А ще ми писали, який дизайн манікюру з поталлю у моді цієї весни.