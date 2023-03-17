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Різний френч, поталь, тату та не тільки: трендовий манікюр 2023, який прикрасить ваші руки (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди манікюру 2023 з фото
Тренди манікюру 2023 з фото. Фото pexels.com

Ідей дуже багато, тому кожна дівчина може вибрати собі варіант до душі

Тренди манікюру також активно та постійно змінюються, як і модні тенденції в одязі. Тільки це може відбуватися набагато повільніше, проте це приноситиме лише плюси: стильних варіантів ставати більше, а значить і вибір набагато різноманітніший.

Поява нового тренду манікюру ще означає, що інші "закінчилися". Щобільше, існують навіть "вічні" тренди, які актуальні та стильні завжди. Сьогодні ми хочемо поговорити і про нові тенденції в нігтьовому дизайні, а також відзначимо ті тренди, які популярні вже кілька сезонів.

Тренди манікюру 2023

  • Тваринний принт — зебра, леопард, корова, тигр, все це ще з осені 22-го досі актуально.
Тренди манікюру 2023 тваринний принт
Тренди манікюру 2023 тваринний принт
Тренди манікюру 2023 тваринний принт
  • Поталь – це простий, але стильний дизайн уже не перший рік у тренді.
Тренди манікюру 2023 поталь
Тренди манікюру 2023 поталь
Тренди манікюру 2023 поталь
  • Натурель – прозорі, глянсові нігті зараз просто топ. Манікюр начебто є, а начебто і його немає.
Тренди манікюру 2023 натурель
Тренди манікюру 2023 натурель
Тренди манікюру 2023 натурель
  • Об’ємні 3D дизайни зараз набирають великі оберти, особливо серед молоді.
Тренди манікюру 2023 об’ємні 3D дизайни
Тренди манікюру 2023 об’ємні 3D дизайни
Тренди манікюру 2023 об’ємні 3D дизайни
  • Тату на нігтях дуже ефектно і стильно виглядає. Можна як на одній, так і обох руках.
Тренди манікюру 2023 тату
Тренди манікюру 2023 тату
Тренди манікюру 2023 тату
  • Прозорий френч — цей дизайн на любителя, виглядає ефектно, але відразу видно не натуральний ніготь, багато хто не любить саме через це.
Тренди манікюру 2023 прозорий френч
Тренди манікюру 2023 прозорий френч
Тренди манікюру 2023 прозорий френч
  • Тонкий френч — френч це звичайно класика, яка ніколи не вийде з моди, але зараз його трохи змінили. А точніше, лише його товщину. Виглядає досить ніжно.
Тренди манікюру 2023 тонкий френч
Тренди манікюру 2023 тонкий френч
Тренди манікюру 2023 тонкий френч
  • Нюд — те, що ніколи не вийде з моди багато років.
Тренди манікюру 2023 нюд
Тренди манікюру 2023 нюд
Тренди манікюру 2023 нюд

Раніше "Телеграф" розповідав, що дедалі популярнішим стає кришталевий манікюр. А ще ми писали, який дизайн манікюру з поталлю у моді цієї весни.

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода #Стиль #Тренди