Різний френч, поталь, тату та не тільки: трендовий манікюр 2023, який прикрасить ваші руки (фото)
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Ідей дуже багато, тому кожна дівчина може вибрати собі варіант до душі
Тренди манікюру також активно та постійно змінюються, як і модні тенденції в одязі. Тільки це може відбуватися набагато повільніше, проте це приноситиме лише плюси: стильних варіантів ставати більше, а значить і вибір набагато різноманітніший.
Поява нового тренду манікюру ще означає, що інші "закінчилися". Щобільше, існують навіть "вічні" тренди, які актуальні та стильні завжди. Сьогодні ми хочемо поговорити і про нові тенденції в нігтьовому дизайні, а також відзначимо ті тренди, які популярні вже кілька сезонів.
Тренди манікюру 2023
- Тваринний принт — зебра, леопард, корова, тигр, все це ще з осені 22-го досі актуально.
- Поталь – це простий, але стильний дизайн уже не перший рік у тренді.
- Натурель – прозорі, глянсові нігті зараз просто топ. Манікюр начебто є, а начебто і його немає.
- Об’ємні 3D дизайни зараз набирають великі оберти, особливо серед молоді.
- Тату на нігтях дуже ефектно і стильно виглядає. Можна як на одній, так і обох руках.
- Прозорий френч — цей дизайн на любителя, виглядає ефектно, але відразу видно не натуральний ніготь, багато хто не любить саме через це.
- Тонкий френч — френч це звичайно класика, яка ніколи не вийде з моди, але зараз його трохи змінили. А точніше, лише його товщину. Виглядає досить ніжно.
- Нюд — те, що ніколи не вийде з моди багато років.
Раніше "Телеграф" розповідав, що дедалі популярнішим стає кришталевий манікюр. А ще ми писали, який дизайн манікюру з поталлю у моді цієї весни.