Тренч, кардиган, сорочка та ще 8 трендів: які речі мають бути у весняному гардеробі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Стилісти розповіли, що собою являє базова капсула цього сезону
Француженки вважаються королевами стилю і завжди дотримуються останніх трендів. І кожна з нас може взяти з них приклад. Секрет криється у правильно підібраному гардеробі з базового одягу, взуття та сумок.
Які речі мають бути у весняному гардеробі у 2023 році? Докладніше про нюанси французького стилю йдеться в матеріалі whowhatwear.
За словами стилістів, весняний капсульний гардероб француженки становлять лише 11 предметів, деякі з яких, припустимо, у вас вже є. Тож відтворити вишуканість і витонченість французького стилю не складе труднощів.
Насамперед оберіть стильний верхній одяг на весну – тренч підійде ідеально, а на теплу погоду – піджак на пару розмірів більший за ваш. Запасіться актуальним кардиганом із щільної тканини, базового крою сорочкою та самодостатнім комплектом (наприклад, костюмом-двійкою). На додаток до цього знадобиться спідниця (міді зі шкіри – тренд сезону) й штани (або джинси). Що стосується взуття й аксесуарів, то лофери та чорна сумка – ваш вибір.
Топ-11 речей, які мають бути у весняному гардеробі
Тренч
Фактурний кардиган
Костюм-двійка
Сорочка оверсайз
Шкіряна спідниця міді
Чорна сумка
Піджак оверсайз
Джинси прямого крою
Лофери
Пошиті на замовлення штани
Твідовий жакет
Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайнерські сумки із люкс-сегменту завжди залишаються в моді. А ще ми писали, яке взуття купити на весну-2023, щоб було модно і комфортно.