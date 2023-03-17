Тренч, кардиган, сорочка та ще 8 трендів: які речі мають бути у весняному гардеробі (фото)

Стилісти розповіли, що собою являє базова капсула цього сезону

Француженки вважаються королевами стилю і завжди дотримуються останніх трендів. І кожна з нас може взяти з них приклад. Секрет криється у правильно підібраному гардеробі з базового одягу, взуття та сумок.

Які речі мають бути у весняному гардеробі у 2023 році? Докладніше про нюанси французького стилю йдеться в матеріалі whowhatwear.

За словами стилістів, весняний капсульний гардероб француженки становлять лише 11 предметів, деякі з яких, припустимо, у вас вже є. Тож відтворити вишуканість і витонченість французького стилю не складе труднощів.

Насамперед оберіть стильний верхній одяг на весну – тренч підійде ідеально, а на теплу погоду – піджак на пару розмірів більший за ваш. Запасіться актуальним кардиганом із щільної тканини, базового крою сорочкою та самодостатнім комплектом (наприклад, костюмом-двійкою). На додаток до цього знадобиться спідниця (міді зі шкіри – тренд сезону) й штани (або джинси). Що стосується взуття й аксесуарів, то лофери та чорна сумка – ваш вибір.

Топ-11 речей, які мають бути у весняному гардеробі

Тренч

Ідеальний весняний верхній одяг

Фактурний кардиган

Тканина не повинна бути тонкою

Костюм-двійка

Елегантний комплект

Сорочка оверсайз

Без сорочки навесні не обійтися

Шкіряна спідниця міді

Міді та шкіра — два тренди сезону

Чорна сумка

Лаконічна модель сумки

Піджак оверсайз

Піджак а-ля з чоловічого плеча

Джинси прямого крою

Універсальний крій джинсів

Лофери

Лофери не виходять із моди

Пошиті на замовлення штани

Дозвольте собі ексклюзивну річ

Твідовий жакет

Твід додасть французького шарму

Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайнерські сумки із люкс-сегменту завжди залишаються в моді. А ще ми писали, яке взуття купити на весну-2023, щоб було модно і комфортно.