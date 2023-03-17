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Тренч, кардиган, сорочка та ще 8 трендів: які речі мають бути у весняному гардеробі (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Весна – час стильних образів
Весна – час стильних образів. Фото Freepik

Стилісти розповіли, що собою являє базова капсула цього сезону

Француженки вважаються королевами стилю і завжди дотримуються останніх трендів. І кожна з нас може взяти з них приклад. Секрет криється у правильно підібраному гардеробі з базового одягу, взуття та сумок.

Які речі мають бути у весняному гардеробі у 2023 році? Докладніше про нюанси французького стилю йдеться в матеріалі whowhatwear.

За словами стилістів, весняний капсульний гардероб француженки становлять лише 11 предметів, деякі з яких, припустимо, у вас вже є. Тож відтворити вишуканість і витонченість французького стилю не складе труднощів.

Насамперед оберіть стильний верхній одяг на весну – тренч підійде ідеально, а на теплу погоду – піджак на пару розмірів більший за ваш. Запасіться актуальним кардиганом із щільної тканини, базового крою сорочкою та самодостатнім комплектом (наприклад, костюмом-двійкою). На додаток до цього знадобиться спідниця (міді зі шкіри – тренд сезону) й штани (або джинси). Що стосується взуття й аксесуарів, то лофери та чорна сумка – ваш вибір.

Топ-11 речей, які мають бути у весняному гардеробі

Тренч

Образ із тренчем
Ідеальний весняний верхній одяг

Фактурний кардиган

Образ із кардиганом
Тканина не повинна бути тонкою

Костюм-двійка

Зелений шовковий костюм
Елегантний комплект

Сорочка оверсайз

Образ із білою сорочкою
Без сорочки навесні не обійтися

Шкіряна спідниця міді

Образ зі шкіряною спідницею
Міді та шкіра — два тренди сезону

Чорна сумка

Образ із чорною сумкою
Лаконічна модель сумки

Піджак оверсайз

Образ із піджаком
Піджак а-ля з чоловічого плеча

Джинси прямого крою

Образ із джинсами
Універсальний крій джинсів

Лофери

Образ із лоферами
Лофери не виходять із моди

Пошиті на замовлення штани

Образ із сірими брюками
Дозвольте собі ексклюзивну річ

Твідовий жакет

Образ із твідовим жакетом
Твід додасть французького шарму

Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайнерські сумки із люкс-сегменту завжди залишаються в моді. А ще ми писали, яке взуття купити на весну-2023, щоб було модно і комфортно.

Теги:
#Мода #Стиль #Базовий гардероб