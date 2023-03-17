Топ-5 стильних стрижок на будь-який смак: які зачіски в моді (фото)

Цього сезону актуально як каре – вічна класика, так і "мокра" укладка з нульових

Доглянуте волосся – запорука красивого зовнішнього вигляду. Стрижку слід підбирати під свій тип обличчя, але не зайвим буде і врахувати останні тенденції щодо зачісок цього сезону.

Які стрижки та зачіски в моді навесні 2023 року? Детальніше про це розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Instagram.

Натуральність

Одна з головних макротенденцій останніх років – натуральність, стверджують стилісти. Тому і зачіски актуальні відповідні, наприклад, невимушене укладання та стрижка шарами.

Натуральність – головний тренд

Каре

Мабуть, ця стрижка є актуальною завжди. Якщо хочеться навесні оновити імідж, це ідеальний варіант. Пам’ятайте, що зараз у тренді більш невимушені та натуральні форми.

Не намагайтеся випрямити кожен локон

Чубчик

У тренді естетика 70-х, а отже й стрижки родом із минулого. Відмінний варіант — об’ємне і пухнасте волосся з трохи більш прямою гривкою.

Зачіски з 70-х

"Мокре" волосся

Не забуваймо, що в моду повернулися нульові. "Мокру" укладку з 2000-х часто можна зустріти на червоних доріжках. Тренд найкраще підійде до вечірніх образів.

Стильна укладка

Коротка стрижка

Короткі стрижки підійдуть володаркам прямокутної або овальної форми обличчя, зазначають у блозі. Особливо чудово ця стрижка поєднується з жіночними деталями в образі.

Для тих, хто любить коротке волосся

Раніше "Телеграф" розповідав, які зачіски допоможуть оживити та покращити стан вашого волосся. Актуальні як ультракороткі варіанти, так і стрижки на довгу шевелюру.