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Без класичних тренчів, лоферів чи косух: топ-10 обов’язкових покупок на весну 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Тренди весни 2023
Тренди весни 2023. Фото pexels.com

Всі речі з підбірки гарно комбінуються між собою в трендові стильні луки.

Все, що нам потрібно для бажаної весни — можна легко знайти та купити в магазинах одягу. Головне — потрібно знати, що саме купувати, тобто, потрібно розбиратися у модних трендах і тенденціях.

Стиліст під ніком less_is_best_fashion в своєму модному блозі в Інстаграм поділилась вибіркою класних покупок на новий сезон, які додадуть в ваш гардероб щось нове та цікаве.

"Так щоб і базово, і стильно, і по-дівчачому весняно. Без класичних тренчів, лоферів чи косух. Але все це також однозначно актуально і варто купувати" — відмітила модний експерт і додала, що всі речі з підбірки гарно комбінуються між собою.

Тренди весни 2023:

  • Шкіряний бомбер
Тренди весни 2023
  • Широкі baggy джинси
Тренди весни 2023
  • Вільні прямі чорні штани
Тренди весни 2023
  • Білизняний стиль
Тренди весни 2023
  • Relaxed костюм
Тренди весни 2023
  • Тонкі облягаючі лонгсліви
Тренди весни 2023
  • Балетки і туфлі з гострим носиком
Тренди весни 2023
  • Трендова блискуча сумка
Тренди весни 2023
  • Перлини
Тренди весни 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Тренди