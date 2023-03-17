Без класичних тренчів, лоферів чи косух: топ-10 обов’язкових покупок на весну 2023 (фото)

Всі речі з підбірки гарно комбінуються між собою в трендові стильні луки.

Все, що нам потрібно для бажаної весни — можна легко знайти та купити в магазинах одягу. Головне — потрібно знати, що саме купувати, тобто, потрібно розбиратися у модних трендах і тенденціях.

Стиліст під ніком less_is_best_fashion в своєму модному блозі в Інстаграм поділилась вибіркою класних покупок на новий сезон, які додадуть в ваш гардероб щось нове та цікаве.

"Так щоб і базово, і стильно, і по-дівчачому весняно. Без класичних тренчів, лоферів чи косух. Але все це також однозначно актуально і варто купувати" — відмітила модний експерт і додала, що всі речі з підбірки гарно комбінуються між собою.

Тренди весни 2023:

Шкіряний бомбер

Широкі baggy джинси

Вільні прямі чорні штани

Білизняний стиль

Relaxed костюм

Тонкі облягаючі лонгсліви

Балетки і туфлі з гострим носиком

Трендова блискуча сумка

Перлини

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.