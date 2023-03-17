Без класичних тренчів, лоферів чи косух: топ-10 обов’язкових покупок на весну 2023 (фото)
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Всі речі з підбірки гарно комбінуються між собою в трендові стильні луки.
Все, що нам потрібно для бажаної весни — можна легко знайти та купити в магазинах одягу. Головне — потрібно знати, що саме купувати, тобто, потрібно розбиратися у модних трендах і тенденціях.
Стиліст під ніком less_is_best_fashion в своєму модному блозі в Інстаграм поділилась вибіркою класних покупок на новий сезон, які додадуть в ваш гардероб щось нове та цікаве.
"Так щоб і базово, і стильно, і по-дівчачому весняно. Без класичних тренчів, лоферів чи косух. Але все це також однозначно актуально і варто купувати" — відмітила модний експерт і додала, що всі речі з підбірки гарно комбінуються між собою.
Тренди весни 2023:
- Шкіряний бомбер
- Широкі baggy джинси
- Вільні прямі чорні штани
- Білизняний стиль
- Relaxed костюм
- Тонкі облягаючі лонгсліви
- Балетки і туфлі з гострим носиком
- Трендова блискуча сумка
- Перлини
Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.