Три ідеї стильних образів з балетками: з чим носити трендове взуття навесні (фото)

Розглянемо найпростіші і найскладніші луки цієї весни

Балетки — один із найпоширеніших видів жіночого взуття на теплу пору року. Цієї весни вони дуже популярні, адже входять в список модних трендів-2023. А все тому, що практичність, комфорт і лаконічність не втрачають своєї актуальності в нових сезонах.

Персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі показала три формули образів з улюбленими балетками, які експерт радить спробувати впровадити цієї весни. Розгляньте від складних до більш простих варіантів стилізацій.

Балетки + високі шкарпетки + мініспідниця + пальто максі

Балетки + максіспідниця + розслаблений светр + м’яка сумка

Балетки + джинси + чорний піджак

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди викликають неоднозначну реакцію навіть у найсміливіших модниць. Наприклад, черевики Big Red Boots викликають багато питань.

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