Як стильно комбінувати речі у гардеробі: 4 ідеї образів на кожен день (фото)

Без бази створити образ буде вкрай важко

Головне, щоб мати змогу комбінувати речі в гардеробі, треба мати базу. І у кожного вона своя, тому що образ життя, сімейний статус, вподобання у всіх різні.

Спочатку треба визначитись зі сферами життя, зазначає стиліст Тетяна Голота. Тобто чітко прописуємо, для чого ми власне і створюємо лук (прогулянки з дітьми, похід в офіс чи у кіно/кафе). І чим детальніше будуть прописані плани, тим легше буде визначити "базу" свого базового гардероба.

Образ №1

Образ на фото нижче базується на трендовій спідниці. Далі додаємо базові речі: такий же розслаблений светр, м'яка сумка і грубі чоботи.

Образ №2

Образ базується на акцентному пальто. Все інше — доповнення, а саме базовий костюм і кроси.

Образ №3

Базується на шкірянці, а все навколо неї створили образ із базових речей — стилізували картату сорочку, і маємо цікавий повсякденний образ.

Образ №4

Образ цілком складається із бази, але додали трендові кросівки і пов'язку на голову.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вдягатись стильно і бюджетно. Купувати свіжі тренди щосезону узагалі не обов‘язково.