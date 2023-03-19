Ваш манікюр буде модним та стильним: чудові тренди дизайну нігтів на весну 2023 (фото)

Усі тренди можна поєднувати між собою, що дозволить зробити ще цікавіший манікюр.

Весна 2023 вже в самому розпалі, а це означає, що настав час переходити з холодного зимового манікюру на теплий, яскравий і весняний дизайн. Хочете бути в тренді та виглядати модно? Тоді ви просто повинні ознайомитися з найпопулярнішими трендами та тенденціями у нейл-дизайні.

Майстер манікюру avetisova_nails у своєму блозі в Інстаграм розповіла про чудові тренди манікюру, які популярні цього сезону. Топ-5 найкрасивіших дизайнів дивіться далі.

Тренди весняного манікюру 2023 року

Французький манікюр із яскравим акцентом

Цього сезону класичний французький манікюр став яскравішим та експериментальнішим. Додайте до свого манікюру чудові яскраві акценти, такі як золоті смужки або яскравий відтінок на кінчиках нігтів.

Мінімалізм

Мінімалізм завжди у моді, і це не виняток для манікюру. Нанесіть один колір або лак із блиском на свої нігті, щоб створити простий, але елегантний образ.

Кольорові нігті

Кольорові нігті — це ідеальний спосіб додати яскравості та індивідуальності до свого образу. Цього сезону популярними є відтінки рожевого, помаранчевого та синього кольорів.

Омбре

Омбре це техніка нанесення лаку, яка створює плавний перехід від одного кольору до іншого. Використовуйте кілька кольорів одного кольору або змішуйте різні кольори для унікального ефекту.

Анотація візерунки

Абстрактні візерунки стали популярними цього сезону. Наносите геометричні фігури, лінії та крапки на свої нігті, щоб створити унікальний дизайн.

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