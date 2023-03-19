У яких джинсах ви будете бездоганні: топ-5 стильних фасонів, які опинилися на піку моди цього року (фото)

У моді як кльош, так і чорний денім

Неможливо уявити жодний базовий гардероб, у тому числі весняний, без хоча б однієї пари джинсів. З кожним сезоном з’являються нові тенденції, але є щонайменше п’ять фасонів, які залишатимуться актуальними протягом усього 2023 року.

Докладніше про це йдеться в матеріалі whowhatwear. У будь-яку з цих п’яти моделей можна сміливо інвестувати, запевняють модні експерти.

Денім — один з головних трендів цього сезону, особливо стильно виглядають тотал аутфіти. Але також можна поєднувати цей атрибут гардероба з іншими топами: кардиганом або світшотом ранньою весною або білою футболкою і оверсайз сорочкою в тепліші дні.

Актуальними залишаються як класичні сині відтінки, так і чорний денім. Естетика 90-х все ще популярна, тому одні з фаворитів – моделі з високою посадкою у стилі 90-х. Скінні вже давно вийшли з моди, а ось мішкуваті фасони залишаються в топі тенденцій, як і розкльошені джинси.

Які джинси в моді у 2023 році

Джинси прямого крою в стилі 90-х

Універсальний фасон

Чорний денім

Альтернатива синім відтінкам

Тотал денім

Подібна ідея для образу – супертренд

Мішкові джинси

Вільний крій також актуальний

Розкльошені та широкі джинси

Модний фасон підкреслить фігуру

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