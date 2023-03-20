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Стрічки як тренд 2023 року: як стилізувати в образі, щоб виходило доречно (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Стиліст Ольга Літвінова на своєму прикладі показала, як носити тренд Новина оновлена 20 березня 2023, 07:41
Стиліст Ольга Літвінова на своєму прикладі показала, як носити тренд. Фото instagram.com/olha_lit

Такий елемент гардероба додає завершеності луку

В цьому сезоні у нас просто бум на стрічки та різноманітні шнурочки серед модних аксесуарів. Найактуальніші стилізації: як чокер на шию та у волоссі, а далі все залежить тільки від вашої фантазії.

Персональний стиліст Ольга Літвінова зазначає, що особливо цікаво виглядають такі стрічки в поєднаннях з чимось зовсім нетиповим, наприклад з байкерською курткою, маскулінним піджаком, майкою-алкоголічкою і т.д. Отримуємо ідеальний контраст, який додає завершеності образу.

Як стильно носити стрічку у 2023 році: ідеї

стрічка на волоссі
стрічка на волоссі
стрічка на волоссі
стрічка на волоссі
стрічка на шиї
стрічка на шиї
стрічка на взутті
стрічка на волоссі
стрічка на волоссі

Раніше "Телеграф" писав, які балетки у тренді 2023 року. Раніше ми розглянули від складних до більш простих варіантів стилізацій цього взуття.

Також ми розповідали про секрети макіяжу для тих, кому 50+: вони здатні візуально зробити обличчя молодшим, підтягнути контури та замаскувати зморшки.

Теги:
#Мода #Стрічка #Тренди