Стрічки як тренд 2023 року: як стилізувати в образі, щоб виходило доречно (фото)

Такий елемент гардероба додає завершеності луку

В цьому сезоні у нас просто бум на стрічки та різноманітні шнурочки серед модних аксесуарів. Найактуальніші стилізації: як чокер на шию та у волоссі, а далі все залежить тільки від вашої фантазії.

Персональний стиліст Ольга Літвінова зазначає, що особливо цікаво виглядають такі стрічки в поєднаннях з чимось зовсім нетиповим, наприклад з байкерською курткою, маскулінним піджаком, майкою-алкоголічкою і т.д. Отримуємо ідеальний контраст, який додає завершеності образу.

Як стильно носити стрічку у 2023 році: ідеї

Раніше "Телеграф" писав, які балетки у тренді 2023 року. Раніше ми розглянули від складних до більш простих варіантів стилізацій цього взуття.

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