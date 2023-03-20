Disney Nails — популярний тренд манікюру-2023: варіанти яскравих малюнків для найсміливіших (фото)

Подивіться на найяскравіші ідеї дизайну нігтів у стилі Disney

Нейл-арти з прикольними дизайнами не йдуть у минуле. Таких яскравих малюнків не бояться дівчата, які готові експериментувати із зовнішністю та своїм стилем. Наприклад, дуже трендовим зараз є манікюр з черепаховим принтом, або блискучий хромований френч.

До списку "що в моді" віднеслися і нейл-арт у стилі Disney. Багато блогерів відзначають у соцмережах хештег "Disney Nails", пише gordonua. Так, дівчата перед походом до Disneyland роблять тематичний манікюр, а потім показують на фото на тлі розважального парку. Дуже популярний у 2023 році Disney Nails у власниць як довгих, так і коротких нігтів.

Блакитний манікюр з яскравими елементами декору у вигляді повітряних куль та білих хмар:

Яскраво-рожевий манікюр із відомою Disney-палітрою:

Варіант дизайну Disney Nails для коротких нігтів:

Блідо-рожеве покриття із зображенням контурів Мікі Мауса на безіменному пальці:

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.