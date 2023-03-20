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Disney Nails — популярний тренд манікюру-2023: варіанти яскравих малюнків для найсміливіших (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Манікюр у стилі Disney підкорює мережу Новина оновлена 20 березня 2023, 14:46
Манікюр у стилі Disney підкорює мережу. Фото mykaleidoscope

Подивіться на найяскравіші ідеї дизайну нігтів у стилі Disney

Нейл-арти з прикольними дизайнами не йдуть у минуле. Таких яскравих малюнків не бояться дівчата, які готові експериментувати із зовнішністю та своїм стилем. Наприклад, дуже трендовим зараз є манікюр з черепаховим принтом, або блискучий хромований френч.

До списку "що в моді" віднеслися і нейл-арт у стилі Disney. Багато блогерів відзначають у соцмережах хештег "Disney Nails", пише gordonua. Так, дівчата перед походом до Disneyland роблять тематичний манікюр, а потім показують на фото на тлі розважального парку. Дуже популярний у 2023 році Disney Nails у власниць як довгих, так і коротких нігтів.

манікюр міккі маус на довгих нігтях

Блакитний манікюр з яскравими елементами декору у вигляді повітряних куль та білих хмар:

Синій манікюр з повітряними кулями та білими хмарами
Блакитний манікюр з повітряними кулями
Синій манікюр з білими хмарами

Яскраво-рожевий манікюр із відомою Disney-палітрою:

Яскраво-рожевий манікюр Disney
Яскраво-рожевий манікюр Disney
Яскраво-рожевий манікюр Disney

Варіант дизайну Disney Nails для коротких нігтів:

манікюр з мікі маусом

Блідо-рожеве покриття із зображенням контурів Мікі Мауса на безіменному пальці:

манікюр з мікі маусом

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.

Теги:
#Мода #Манікюр #Walt Disney