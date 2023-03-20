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За цими речами полюють найзатятіші модниці: топ-9 трендів весни 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ключові тренди весни 2023 Новина оновлена 20 березня 2023, 17:47
Ключові тренди весни 2023. Фото pexels.com

Речі, які варто додати до свого весняного гардероба у 2023 році

Нові модні тренди і тенденції з'являються кожен сезон, тому часто буває складно виділити які речі стильні, а які вже ні. Тому важливо постійно бути в курсі модних новин, щоб знати, що зараз актуально, а що ні.

Стиліст Яна Платонова в своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала пост, в якому розповіла, як тренди і окремі течії, які показують на подіумах імениті дизайнери, втілюються в конкретних речах. Модний експерт відмітила, що за речами з її підбірки полюють найзатятіші модниці.

"P.S. Вам точно не потрібно це все, а, може, й взагалі нічого з переліченого. Обирайте тренди за покликом душі" — пише стиліст.

Модні тренди весни 2023

  • Бомбери
Ключові тренди весни 2023
  • Перлини
Ключові тренди весни 2023
  • Максі спідниці та сукні
Ключові тренди весни 2023
  • Пов’язки на голову
Ключові тренди весни 2023
  • Спідниці А-силуету
Ключові тренди весни 2023
  • Сумки з деніму
Ключові тренди весни 2023
  • Skinny scarf
Ключові тренди весни 2023
  • Балетки
Ключові тренди весни 2023
  • Кеди Adidas
Ключові тренди весни 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Тренди