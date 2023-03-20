За цими речами полюють найзатятіші модниці: топ-9 трендів весни 2023 (фото)

Речі, які варто додати до свого весняного гардероба у 2023 році

Нові модні тренди і тенденції з'являються кожен сезон, тому часто буває складно виділити які речі стильні, а які вже ні. Тому важливо постійно бути в курсі модних новин, щоб знати, що зараз актуально, а що ні.

Стиліст Яна Платонова в своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала пост, в якому розповіла, як тренди і окремі течії, які показують на подіумах імениті дизайнери, втілюються в конкретних речах. Модний експерт відмітила, що за речами з її підбірки полюють найзатятіші модниці.

"P.S. Вам точно не потрібно це все, а, може, й взагалі нічого з переліченого. Обирайте тренди за покликом душі" — пише стиліст.

Модні тренди весни 2023

Бомбери

Перлини

Максі спідниці та сукні

Пов’язки на голову

Спідниці А-силуету

Сумки з деніму

Skinny scarf

Балетки

Кеди Adidas

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.