За цими речами полюють найзатятіші модниці: топ-9 трендів весни 2023 (фото)
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Речі, які варто додати до свого весняного гардероба у 2023 році
Нові модні тренди і тенденції з'являються кожен сезон, тому часто буває складно виділити які речі стильні, а які вже ні. Тому важливо постійно бути в курсі модних новин, щоб знати, що зараз актуально, а що ні.
Стиліст Яна Платонова в своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала пост, в якому розповіла, як тренди і окремі течії, які показують на подіумах імениті дизайнери, втілюються в конкретних речах. Модний експерт відмітила, що за речами з її підбірки полюють найзатятіші модниці.
"P.S. Вам точно не потрібно це все, а, може, й взагалі нічого з переліченого. Обирайте тренди за покликом душі" — пише стиліст.
Модні тренди весни 2023
- Бомбери
- Перлини
- Максі спідниці та сукні
- Пов’язки на голову
- Спідниці А-силуету
- Сумки з деніму
- Skinny scarf
- Балетки
- Кеди Adidas
Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.