Балетки, ковбойські мюлі та ще 7 трендів весни: яке взуття вибрати, якщо хочете бути у тренді (фото)

Тренди дозволяють вибрати одночасно стильну та зручну пару взуття

Цього сезону дизайнери здивували різноманітністю туфлів, чобіт, слінгбеків і не лише. У моду повернулися балетки, а ось масивні кросівки поступово йдуть із п’єдесталу. Яке взуття вибрати на весну-2023?

Докладніше про це розповідає український стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Instagram. За його словами, варто звернути увагу щонайменше на дев’ять взуттєвих трендів цього сезону.

Отже, стиліст пропонує носити цієї весни балетки незвичайної фактури. Оксамит, сатин або жаккард привнесуть нотку романтизму та елегантності у повсякденні образи.

На зміну масивним прийшли низькі, акуратні кросівки. Модниці полюють за двома моделями — Adidas Samba та Adidas Gazelle.

Гостроносі слінгбеки – ще один тренд. Стиліст зазначає, що це виразна, елегантна та мегауніверсальна модель взуття. Понад те, ця пара оптично подовжує зріст, особливо у контрасті з широким низом.

Туфлі а-ля Мері Джейн не виходять із трендів уже який сезон. Але тепер на перший план вийшли моделі із каблуком.

Деним залишається у лідерах, зокрема якщо говорити про взуттєві тенденції. Тож взуття із деніму – модний варіант. Джинсова фактура набуває все більш "божевільних" форм, таке взуття просякнуте духом бунтарства, зазначає Калугін.

Байкерські чоботи не менш ефектні. Ідеально підійдуть для яскравих та експериментальних весняних образів.

Ковбойські мюлі, за словами стиліста, привносять в образи гостроти, виразності та досить гнучкі у плані поєднань. Тож придивіться і до цього тренду.

Хвилеподібна платформа – писк моди. Вигнута й фактурна, вона миттєво перетворює звичайні босоніжки чи чоботи на повноцінний арт-об’єкт, зазначає модний експерт.

Шипи та заклепки прикрашають взуття цього сезону. Якщо вам близька естетика панку, то вам варто приміряти щось подібне.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки є актуальними навесні 2023 року. Є кілька моделей, які залишаються в моді поза часом та трендами.