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Балетки, ковбойські мюлі та ще 7 трендів весни: яке взуття вибрати, якщо хочете бути у тренді (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Взуття – важлива частина образу Новина оновлена 20 березня 2023, 20:05
Взуття – важлива частина образу. Фото pexels.com

Тренди дозволяють вибрати одночасно стильну та зручну пару взуття

Цього сезону дизайнери здивували різноманітністю туфлів, чобіт, слінгбеків і не лише. У моду повернулися балетки, а ось масивні кросівки поступово йдуть із п’єдесталу. Яке взуття вибрати на весну-2023?

Докладніше про це розповідає український стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Instagram. За його словами, варто звернути увагу щонайменше на дев’ять взуттєвих трендів цього сезону.

Отже, стиліст пропонує носити цієї весни балетки незвичайної фактури. Оксамит, сатин або жаккард привнесуть нотку романтизму та елегантності у повсякденні образи.

Образ із балетками

На зміну масивним прийшли низькі, акуратні кросівки. Модниці полюють за двома моделями — Adidas Samba та Adidas Gazelle.

Модні кросівки

Гостроносі слінгбеки – ще один тренд. Стиліст зазначає, що це виразна, елегантна та мегауніверсальна модель взуття. Понад те, ця пара оптично подовжує зріст, особливо у контрасті з широким низом.

Гостроносі слінгбеки

Туфлі а-ля Мері Джейн не виходять із трендів уже який сезон. Але тепер на перший план вийшли моделі із каблуком.

Туфлі Мері Джейн

Деним залишається у лідерах, зокрема якщо говорити про взуттєві тенденції. Тож взуття із деніму – модний варіант. Джинсова фактура набуває все більш "божевільних" форм, таке взуття просякнуте духом бунтарства, зазначає Калугін.

Взуття з деніму

Байкерські чоботи не менш ефектні. Ідеально підійдуть для яскравих та експериментальних весняних образів.

Байкерські чоботи

Ковбойські мюлі, за словами стиліста, привносять в образи гостроти, виразності та досить гнучкі у плані поєднань. Тож придивіться і до цього тренду.

Ковбойські мюлі

Хвилеподібна платформа – писк моди. Вигнута й фактурна, вона миттєво перетворює звичайні босоніжки чи чоботи на повноцінний арт-об’єкт, зазначає модний експерт.

Хвилеподібна платформа на взутті

Шипи та заклепки прикрашають взуття цього сезону. Якщо вам близька естетика панку, то вам варто приміряти щось подібне.

Шипи та заклепки на взутті

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки є актуальними навесні 2023 року. Є кілька моделей, які залишаються в моді поза часом та трендами.

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#Взуття #Тренди