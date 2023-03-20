Не тільки під сукню: з чим носити балетки – найтрендовіше взуття весни-2023 (фото)

У балетках і зручно, і красиво

Цього сезону в моді безліч варіантів взуття, починаючи зі слінгбеків і закінчуючи кросівками на тонкій підошві. Хітом стало повернення однієї взуттєвої тенденції – балеток.

Як носити ці туфлі навесні 2023 року та з яким одягом поєднувати балетки, щоб виглядати стильно? Докладніше про це розповідає модне видання Elle Ukraine у Instagram.

За словами стилістів, балетки – це тренд, який у 2022 році відзначив своє повернення, а цьогоріч лише масштабувався. Ця зручна та лаконічна пара взуття продовжує набирати популярності.

З яким одягом носити балетки цієї весни? Багато хто вважає, що взуття гармонійно виглядає з легкими сукнями. Це так, але є й інші варіанти комбінацій. Балетки ідеально впишуться в образи зі брючними костюмами, шкіряними тренчами, спідницями максі, джинсами, леопардовим принтом та багатьма іншими трендовими речами. Інфлюенсери та стрітстайлери вже взяли на озброєння цей тренд і сміливо додають балетки у свої аутфіти.

Стильні образи з балетками

Раніше "Телеграф" писав, як вибрати дизайнерську сумку із люкс-сегменту, щоб вона завжди залишилася в моді. Також ми розповідали, яке ще взуття опинилося у топі тенденцій навесні 2023 року. Можна підібрати пару, щоб було й модно, й комфортно.