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Не тільки під сукню: з чим носити балетки – найтрендовіше взуття весни-2023 (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Балетки – супертренд
Балетки – супертренд. Фото pexels.com

У балетках і зручно, і красиво

Цього сезону в моді безліч варіантів взуття, починаючи зі слінгбеків і закінчуючи кросівками на тонкій підошві. Хітом стало повернення однієї взуттєвої тенденції – балеток.

Як носити ці туфлі навесні 2023 року та з яким одягом поєднувати балетки, щоб виглядати стильно? Докладніше про це розповідає модне видання Elle Ukraine у Instagram.

За словами стилістів, балетки – це тренд, який у 2022 році відзначив своє повернення, а цьогоріч лише масштабувався. Ця зручна та лаконічна пара взуття продовжує набирати популярності.

З яким одягом носити балетки цієї весни? Багато хто вважає, що взуття гармонійно виглядає з легкими сукнями. Це так, але є й інші варіанти комбінацій. Балетки ідеально впишуться в образи зі брючними костюмами, шкіряними тренчами, спідницями максі, джинсами, леопардовим принтом та багатьма іншими трендовими речами. Інфлюенсери та стрітстайлери вже взяли на озброєння цей тренд і сміливо додають балетки у свої аутфіти.

Стильні образи з балетками

Образ із балетками
Образ із балетками
Образ із балетками
Образ із балетками
Образ із балетками
Образ із балетками
Образ із балетками
Образ із балетками
Образ із балетками
Образ із балетками

Раніше "Телеграф" писав, як вибрати дизайнерську сумку із люкс-сегменту, щоб вона завжди залишилася в моді. Також ми розповідали, яке ще взуття опинилося у топі тенденцій навесні 2023 року. Можна підібрати пару, щоб було й модно, й комфортно.

Теги:
#Взуття #Тренди #Балетки