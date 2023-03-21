Головні кольорові поєднання в образах: як стильно комбінувати відтінки в новому сезоні (фото)

Актуальною залишається трендова стилізація блакитного та жовтого кольорів.

В одязі відтінки відіграють не менш важливу роль, ніж аксесуари чи взуття. Щоб бути "у тренді", різноманітні кольори в образах потрібно ще вміти правильно між собою поєднувати. І мова не про модні відтінки, а саме про модну стилізацію.

Весною більшість із нас прагне світла, яскравості та барв, тож із першим березневим промінням сонця у наші гардероби починає проникати дедалі більше кольорів. ELLE Ukraine назвав шість головних кольорових поєднань сезону весна-літо — 2023: як яскравих, так і нейтральних.

Одне із наймодніших та патріотичних для українців кольорових поєднань теплих сезонів — жовтий і блакитний. Останній, до речі, може бути "у парі" з червоним кольором, а жовтий — з фіолетовим — майже пурпурним.

Червоний + бежевий

Жовтий + фіолетовий

Зелений + рожевий

Блакитний + червоний

Блакитний + жовтий

Сірий + білий

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