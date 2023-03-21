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Дев’ять трендів манікюру цієї весни: який колір лаку та дизайн прикрасить ваші нігті (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Манікюр — маленька, але важлива деталь образу Новина оновлена 21 березня 2023, 16:50
Манікюр — маленька, але важлива деталь образу. Фото pexels.com

За допомогою манікюру ви зможете підкреслити вашу поінформованість у модних тенденціях

Весною хочеться додати фарб у своє життя, найпростіший спосіб зробити це – яскравий манікюр. У трендах цього сезону багато соковитих відтінків, хоч і любительки мінімалістичного покриття знайдуть свій варіант.

Який дизайн манікюру вибрати та яким лаком нафарбувати нігті, щоб бути у тренді цієї весни? Докладніше про дев’ять гарячих тенденцій нейл-арту пише Cosmopolitan.

Цього року весняні нейл-тенденції дуже різноманітні і включають як прості пастельні та нейтральні кольори, так і акуратні або великі прикраси для нігтів. Майстерка з манікюру Ашміт Лама виділила дев’ять трендів весни 2023 року, які популярні у її клієнтів.

Багато хто черпає ідеї для манікюру у знаменитостей. Наприклад, яскраво-жовтий колір носить на нігтях цього сезону сучасна королева стилю Хейлі Бібер.

Тренди манікюру навесні-2023

Кобальтово-синій колір

Синій манікюр

Квітковий дизайн

Манікюр з квітами

Яскраво-зелені нігті

Салатовий манікюр

Мікрофренч

Різнокольоровий френч

Прикраси для нігтів

Рожевий манікюр

Лимонадно-жовтий колір

Жовтий манікюр

Колір блиску для губ

Ніжний манікюр

3D-прикраси

Манікюр із прикрасами

Ретроманікюр

Манікюр з ретродизайном

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр вибрати тим, хто віддає перевагу мінімалізму та витонченості. Яскраві дизайни поступово йдуть з моди.

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#Мода #Манікюр #Тренди