Дев’ять трендів манікюру цієї весни: який колір лаку та дизайн прикрасить ваші нігті (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За допомогою манікюру ви зможете підкреслити вашу поінформованість у модних тенденціях
Весною хочеться додати фарб у своє життя, найпростіший спосіб зробити це – яскравий манікюр. У трендах цього сезону багато соковитих відтінків, хоч і любительки мінімалістичного покриття знайдуть свій варіант.
Який дизайн манікюру вибрати та яким лаком нафарбувати нігті, щоб бути у тренді цієї весни? Докладніше про дев’ять гарячих тенденцій нейл-арту пише Cosmopolitan.
Цього року весняні нейл-тенденції дуже різноманітні і включають як прості пастельні та нейтральні кольори, так і акуратні або великі прикраси для нігтів. Майстерка з манікюру Ашміт Лама виділила дев’ять трендів весни 2023 року, які популярні у її клієнтів.
Багато хто черпає ідеї для манікюру у знаменитостей. Наприклад, яскраво-жовтий колір носить на нігтях цього сезону сучасна королева стилю Хейлі Бібер.
Тренди манікюру навесні-2023
Кобальтово-синій колір
Квітковий дизайн
Яскраво-зелені нігті
Мікрофренч
Прикраси для нігтів
Лимонадно-жовтий колір
Колір блиску для губ
3D-прикраси
Ретроманікюр
Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр вибрати тим, хто віддає перевагу мінімалізму та витонченості. Яскраві дизайни поступово йдуть з моди.