Дев’ять трендів манікюру цієї весни: який колір лаку та дизайн прикрасить ваші нігті (фото)

За допомогою манікюру ви зможете підкреслити вашу поінформованість у модних тенденціях

Весною хочеться додати фарб у своє життя, найпростіший спосіб зробити це – яскравий манікюр. У трендах цього сезону багато соковитих відтінків, хоч і любительки мінімалістичного покриття знайдуть свій варіант.

Який дизайн манікюру вибрати та яким лаком нафарбувати нігті, щоб бути у тренді цієї весни? Докладніше про дев’ять гарячих тенденцій нейл-арту пише Cosmopolitan.

Цього року весняні нейл-тенденції дуже різноманітні і включають як прості пастельні та нейтральні кольори, так і акуратні або великі прикраси для нігтів. Майстерка з манікюру Ашміт Лама виділила дев’ять трендів весни 2023 року, які популярні у її клієнтів.

Багато хто черпає ідеї для манікюру у знаменитостей. Наприклад, яскраво-жовтий колір носить на нігтях цього сезону сучасна королева стилю Хейлі Бібер.

Тренди манікюру навесні-2023

Кобальтово-синій колір

Квітковий дизайн

Яскраво-зелені нігті

Мікрофренч

Прикраси для нігтів

Лимонадно-жовтий колір

Колір блиску для губ

3D-прикраси

Ретроманікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр вибрати тим, хто віддає перевагу мінімалізму та витонченості. Яскраві дизайни поступово йдуть з моди.