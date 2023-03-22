Залишилися з нами й у 2023 році: топ-6 трендів із 2022 року будуть актуальними і цієї весни (фото)
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Хороші новини для всіх модниць
Кожен сезон дизайнери представляють нові і нові модні тренди і тенденції, за якими не завжди встигаєш встежити. Проте аналізуючи модні покази брендів, можна помітити, що багато трендів, які були в 2022 році, залишаються на піку актуальності і в 2023 році.
Стиліст Ірина, яка веде свій модний блог в Інстаграмі під ніком lookbyirinka, на своїй сторінці в соцмережі розповіла про кілька трендів 2022 року, які залишилися з нами і в 2023. Зазначимо, що хоч тренди і ті ж, проте їхнє "виконання" трохи все ж таки змінилося.
Тренди, що перейшли з 2022 року у 2023
- Спідниці міні – екстремальне міні переходить і у весняно-літній сезон, зміняться тільки тканини, тобто вони стануть легшими та принтованішими.
- Спідниці максі — зміниться тільки тканина: легкі спідниці різного кольору, максимально довгі і ніжні тканини, що літають.
- Корсети також залишаються з нами, але найбільшу популярність цього року матимуть корсети з деніму.
- Куртка Бомбер — все залишається незмінним, тобто куртки з різних тканин і максимально оверсайз.
- Штани Карго — їхня актуальність поки що не знижується. Тільки найпопулярніші моделі у 2023 році у стилі мілітарі та карго з легких сатинових тканин у літній кольоровій гамі.
- Total denim — такі образи максимально легко комбінувати і дуже прості у використанні. Зміни цього сезону будуть тільки в тому, що в літній період тотал джинс образи будуть представлені в кольоровому денімі на будь-який смак, а також те, що можна поєднувати як темний, так і світлий джинс в одному образі.
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