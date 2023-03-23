Який манікюр має дорогий та стильний вигляд: поради досвідченого нейл-майстра (фото)

Різноманітність прикрас і яскравий дизайн манікюру точно не прикрасять ваші нігті

Манікюр – така сама частина образу, як і аксесуари, наприклад. У кожному сезоні виявляються свої тренди нейл-арту, але завжди залишаються в моді доглянуті нігті. З особливим манікюром ви матимете розкішний і багатий вигляд.

Про секрети тренду Rich-Girl Nails – так званий манікюр багатої дівчини – розповідає відомий нейл-майстер Том Бачик. Про це пише Popsugar.

Так, нігті у стилі багатих дівчат виявилися популярною тенденцією у 2023 році після того, як такі зірки, як Дженніфер Лопес, Марсаї Мартін і Хейлі Стейнфілд додали її у свої образи. Це мінімалістичний, натуральний і дуже шикарний манікюр. Нігті "багатої дівчини", на думку майстра, це сучасна інтерпретація витонченої класики.

Якщо говорити про відтінки Rich-Girl Nails, то це приглушені та стримані тони. "Цей колір — кремовий, нюдовий з повним покриттям, віддає шану бежевому натхненню, спочатку побаченому у Chanel": зазначив нейл-майстер.

Оскільки тенденція "багатого манікюру" пов’язана із кольором, ви можете носити його на будь-якій формі нігтів. Такий манікюр ідеально підходить для цілорічного носіння завдяки мінімалістичному стилю.

Який манікюр має дорогий і стильний вигляд

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр у моді цього року. Більший вибір ідей у тих, хто віддає перевагу мінімалізму і стриманості. Різнобарвний та складний дизайн поступово йде з нейл-трендів.