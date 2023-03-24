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Трендові принти 2023 року: як "приручити" тваринні тканини (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Трендові "хижі" принти 2023 року Новина оновлена 24 березня 2023, 08:41
Трендові "хижі" принти 2023 року. Фото pexels.com

З подібними принтами варто бути дуже обережними і не перестаратися

Вивчити повністю усі модні тенденції та тренди 2023 року — місія нездійсненна, проте можна наголосити на кількох деталях. Наприклад, на принтах.

Стиліст Ірина, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком lookbyirinka, на своїй сторінці в соцмережі виділила топ-3 принти, які будуть дуже популярними у 2023 році. Зазначимо, що вони всі хижі.

Також модний експерт підкреслила, що який би ви не обрали принт для свого гардероба, головне його доречність у вашому образі та "доза". Стиліст радить почати з мінімуму і додавати по одній речі трендових принтів в один образ.

Трендові принти 2023 року

Леопардовий принт — він з нами дуже давно і майже щороку ми бачимо його на модних показах і цей рік не є винятком. Це досить агресивний принт і у звичайному житті треба вміти дозовано добирати його до свого образу, але цього року дизайнери пішли ще далі і показали тотал леопард, тобто весь образ у леопардовому принті, в тому числі сумки та взуття.

Трендові "хижі" принти 2023 року
Трендові "хижі" принти 2023 року
Трендові "хижі" принти 2023 року
Трендові "хижі" принти 2023 року

Принт зебра — також із минулого сезону з нами залишається. Звичайно, трохи в меншій кількості, але він все ж таки був присутній на показах. Цей принт спокійніший оскільки основні кольори в нього це ахроматичні кольори, тобто чорно-біла гамма. Цей принт легко вписати в образи на кожен день. Наприклад можна додати лише сумочку або взуття і образ виглядатиме сучасно і стильно, але без фанатизму.

Трендові "хижі" принти 2023 року

Зміїний — і цей принт вирвався у лідери цього року. Його також було неймовірно багато на подіумах. І цього року дизайнери вирішили зі зміїним принтом зробити все, що завгодно. Сумки та взуття це вже зрозуміло, але у 2023 році додали також шкіряні плащі та куртки, штани та спідниці, сукні та багато іншого.

Трендові "хижі" принти 2023 року
Трендові "хижі" принти 2023 року
Трендові "хижі" принти 2023 року

Раніше Телеграф розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, що прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.