Трендові принти 2023 року: як "приручити" тваринні тканини (фото)

З подібними принтами варто бути дуже обережними і не перестаратися

Вивчити повністю усі модні тенденції та тренди 2023 року — місія нездійсненна, проте можна наголосити на кількох деталях. Наприклад, на принтах.

Стиліст Ірина, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком lookbyirinka, на своїй сторінці в соцмережі виділила топ-3 принти, які будуть дуже популярними у 2023 році. Зазначимо, що вони всі хижі.

Також модний експерт підкреслила, що який би ви не обрали принт для свого гардероба, головне його доречність у вашому образі та "доза". Стиліст радить почати з мінімуму і додавати по одній речі трендових принтів в один образ.

Трендові принти 2023 року

Леопардовий принт — він з нами дуже давно і майже щороку ми бачимо його на модних показах і цей рік не є винятком. Це досить агресивний принт і у звичайному житті треба вміти дозовано добирати його до свого образу, але цього року дизайнери пішли ще далі і показали тотал леопард, тобто весь образ у леопардовому принті, в тому числі сумки та взуття.

Принт зебра — також із минулого сезону з нами залишається. Звичайно, трохи в меншій кількості, але він все ж таки був присутній на показах. Цей принт спокійніший оскільки основні кольори в нього це ахроматичні кольори, тобто чорно-біла гамма. Цей принт легко вписати в образи на кожен день. Наприклад можна додати лише сумочку або взуття і образ виглядатиме сучасно і стильно, але без фанатизму.

Зміїний — і цей принт вирвався у лідери цього року. Його також було неймовірно багато на подіумах. І цього року дизайнери вирішили зі зміїним принтом зробити все, що завгодно. Сумки та взуття це вже зрозуміло, але у 2023 році додали також шкіряні плащі та куртки, штани та спідниці, сукні та багато іншого.

Раніше Телеграф розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, що прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.