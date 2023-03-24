Які кросівки в моді цієї весни: топ-8 трендових пар, на які полюють модниці по всьому світу (фото)

Масивні кросівки йдуть на другий план, поки ретрофасони підкорюють стрітстайлерів

Навесні вибір взуття приємно вражає, адже у трендах як класичні лофери та балетки, так і спортивні кеди. Що стосується кросівок, то більш масивні моделі втратили актуальність, а в моду повернулися пари на плоскій підошві. Ретромоделі а-ля Adidas Samba – останній тренд, за яким полюють стрітстайлери по всьому світу.

Які кросівки у тренді навесні 2023 року? Докладніше про це розповідає проєкт modeis.me на своїй сторінці в Instagram.

Так, модель популярної марки Adidas Samba стала актуальною ще раніше і не зменшує обертів цього сезону. Такі кросівки носять топові інфлюєнсери та стрітстайлери. В результаті знайти бажану модель та розмір сьогодні не так легко й швидко.

На хвилі популярності Samba інші моделі Adidas теж почали привертати увагу, відзначають стилісти. Тренд на тонкій підошві зміцнюється, у тому числі завдяки колабораціям із Sporty&Rich, Gucci, Ronnie Fieg.

За словами стилістів, знайти ретрокросівки зараз можна у всіх цінових сегментах. Варто звернути увагу на вісім пар найпопулярніших, які впишуться у ваші весняні образи. Серед модних кросівок на весну-2023:

Rag & Bone Retro Legacy

Maison Margiela REPLICA

Adidas — Samba і Gazelle

Onitsuka Tiger DD Trainer

Toteme Sneakers

Loewe Flow Runner

Celine Trainer Low

Які кросівки в моді у 2023 році

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