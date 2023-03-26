З чим стильно носити спідницю максі: 9 актуальних формул луків, які надихнуть (фото)

Весняні образи, які підійдуть будь-якій жінці

Уже декілька сезонів поспіль спідниця максі не втрачає своєї актуальності. Якщо ви вирішили додати цю річ в гардероб або шукаєте нові способи стилізації, ці поради для вас.

Для того, щоб було простіше зорієнтуватися в стилізації спідниці максі, блог про моду "Школа стилю" підготував 9 формул образів, в які ви зможете підставляти речі зі свого гардероба та створювати стильні аутфіти, докладаючи мінімум зусиль. До речі, невисоким дівчатам експерти радять більше "відкривати тіло" аби створити правильні пропорції: їм варто обирати кроп-топи або укорочені плечові вироби.

Спідниця максі + жилет + яскрава сумка + кеди

Спідниця максі + шкіряна куртка + тільник + сумка-тоут + челсі

Спідниця максі + штани + укорочений жакет + топ + сумка оригінальної форми + взуття з гострим мисом

Спідниця максі + светр + об’ємна сумка + взуття з гострим мисом

Спідниця максі + сорочка + жилет + мінісумка + масивне взуття

Спідниця максі + бомбер + футболка + структурована сумка + шкіряне взуття

Спідниця максі + шкіряна куртка + топ + мінісумка + взуття з гострим мисом

Спідниця максі + напівпрозорий лонгслів + структурована сумка + босоніжки на підборах

Спідниця максі + майка + сумка-хабо + масивне взуття

Раніше "Телеграф" писав, як поєднувати кольори в образах, щоб було стильно. Названо головні комбінації відтінків.