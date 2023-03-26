Трендовий манікюр, який підкорив серця мінімалістів: ідеї ніжного нейл-арту "Молочний коктейль" (фото)

Цього сезону актуальні мінімалістичні нігті

Останні кілька місяців професійні майстри манікюру підштовхували нас до експериментів з малюнками, кольорами та навіть 3D-формами нейл-арту. Весна, своєю чергою, обіцяє бути спокійною, але точно не нудною і не менш стильною.

У цьому сезоні правлять мінімалістичні дизайни нігтів, які ідеально підходять мінімалістам, пише Glamour. Такий манікюр підходить практично до всього та для будь-яких випадків. Один із трендів, повз який неможливо пройти стороною – "Молочний коктейль".

Як випливає з назви, цей нейл-арт натхненний молочним коктейлем – своїм кольором та ніжною текстурою. Такі нігті стильні та елегантні, а також дуже універсальні. Вони мають хороший вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях, і форму їм підпилюють будь-яку. На думку багатьох експертів, "молочний коктейль" — це сучасна і цікавіша альтернатива нюдовому манікюру, який був надзвичайно популярний кілька років тому.

Стильні ідеї манікюру "Молочний коктейль"

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.