Великі шопери, денім і ще сім гарячих трендів: які сумки в моді цієї весни (фото)

Весняні тенденції радують яскравістю та різноманітністю сумок

Щоб ваш весняний образ був стильним, важливо не лише підібрати актуальний тренч, а й доповнити аутфіт модними аксесуарами. Що стосується сумок, вибір цієї весни приємно вразить будь-яку модницю.

Які сумки у моді навесні 2023 року? Детальніше про дев’ять гарячих трендів розповідає український стиліст Матвій Калугін на своїй сторінці в Instagram.

За словами стиліста, сумка є одним із найважливіших аксесуарів вашого гардеробу. Саме цей виріб може підвищити градус завершеності образу, надати фактурності, а ще показати ваш характер.

Топ-9 трендових сумок весни-2023 від Калугіна:⠀

Bucket bag, сумка-відро або сумка-діжка. За рахунок форми надає образу структурованості й оригінальності, а також витягує силует.

За рахунок форми надає образу структурованості й оригінальності, а також витягує силует. Великий м’який шопер. Може бути як із текстилю чи нейлону, так й із замші чи м’якої шкіри. Прекрасно підійде на щодень для тих, кому потрібно вмістити в сумку багато речей.

Може бути як із текстилю чи нейлону, так й із замші чи м’якої шкіри. Прекрасно підійде на щодень для тих, кому потрібно вмістити в сумку багато речей. Bowling bag. Має прямокутну форму та ручки top handle, найчастіше це структурована сумка. Нетривіальна, додає нові форми в образи.

Має прямокутну форму та ручки top handle, найчастіше це структурована сумка. Нетривіальна, додає нові форми в образи. Сумка-півмісяць. Це може бути як м’якіший вигин, як у класичних сумках-хобо, так і чисто геометричний силует.

Ассиметрична форма. Універсальна для різних гардеробів, зокрема, урізноманітнить образ у стилі мінімалізм.

Універсальна для різних гардеробів, зокрема, урізноманітнить образ у стилі мінімалізм. Стрази та паєтки. Не лише у свято, а й для повсякденних стилізацій на сумках середнього й великого розміру

Не лише у свято, а й для повсякденних стилізацій на сумках середнього й великого розміру Циліндрична форма. Віддалено нагадує шкільний пенал. Гарна альтернатива класичним формам.

Віддалено нагадує шкільний пенал. Гарна альтернатива класичним формам. У стилі панк. Потерта шкіра, шипи, заклепки, шнурівка, груба фурнітура – що більше, то краще.

Потерта шкіра, шипи, заклепки, шнурівка, груба фурнітура – що більше, то краще. Сумка із деніму. Урізноманітнюйте свій сумковий гардероб свіжим трендом.

Тренди на сумки навесні-2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі стилісти рекомендують додати до весняного гардеробу 2023 року. А ще ми писали, що із взуття зараз на піку трендів.