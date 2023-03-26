Лофери, балетки та ще чотири взуттєві тренди: яке взуття прикрасить ваш образ цієї весни (відео)

Навесні можна порадувати себе парою стильних балеток чи купити лаконічні кеди

Цього сезону велика кількість трендів приємно вразить будь-яку модницю. Взуттєві тенденції не стали винятком. У моду повернулися балетки, наприклад, але є ще кілька зручних та стильних варіантів.

Яке взуття у тренді навесні-2023? Стилістка Лера Павлова рекомендує звернути увагу на шість гарячих тенденцій, про що пише у своєму блозі в Instagram.

За словами стилістки, тренди – це не аксіома, а можливість поекспериментувати, додати нові деталі до свого гардеробу. До того ж цієї весни можна придивитися до досить універсальних пар туфель і кедів.

Яке взуття в моді навесні-2023:

Лофери. Вже стали класикою, але також є актуальними моделі в насичених кольорах або в незвичайних текстурах.

Вже стали класикою, але також є актуальними моделі в насичених кольорах або в незвичайних текстурах. Балетки. Гарячий тренд – моделі, виготовлені із сатину.

– моделі, виготовлені із сатину. Мері Джейн. У моді туфлі як на плоскій підошві, так і на невеликому підборі.

У моді туфлі як на плоскій підошві, так і на невеликому підборі. Слінгбеки. Незвичайно виглядають у поєднанні зі шкарпетками.

Незвичайно виглядають у поєднанні зі шкарпетками. Мінімалістичні кеди. Цей варіант кросівок поєднуватиметься з усім і проживе у вашому гардеробі досить довго.

Цей варіант кросівок поєднуватиметься з усім і проживе у вашому гардеробі досить довго. Взуття на танкетці чи платформі – ще один комфортний тренд.

Якщо ж вам хочеться урізноманітнити ваш взуттєвий гардероб, то дизайнери порадували більш екстравагантними парами. Наприклад, на подіумі були представлені моделі:

Зі стразами і блискітками.

Взуття, виготовлене з сітки.

З фігурним підбором чи незвичайної форми.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки актуальні навесні-2023 та доповнять аутфіт у будь-якому стилі. А ще ми писали, на які трендові кросівки зараз полюють модниці по всьому світу.