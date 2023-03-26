Шість речей з минулого, які знову в моді: час перебрати мамин гардероб (фото)

Вузькі штани, гетри, сукня-бюстьє — лише кілька модних "камбеків"

Мода, як відомо, циклічна, тому ті чи інші тенденції повертаються, хоч і в більш актуальних формах. Цього сезону знову в тренді балетки, а також модниці хизуються у "вінтажних куртках". Але є ще шість речей, які повернулися до нас із минулих років.

Як пише видання ELLE Ukraine в Instagram, у 2023 році в тренди повернулося багато старомодних речей. Тому можна сміливо заглянути до гардеробу мами, щоб пошукати актуальний аксесуар чи одяг для свого образу.

Дизайнери часто звертаються до минулих періодів моди, щоб модернізувати тодішні тенденції, додавши сучасні деталі. Наприклад, кілька сезонів поспіль на подіумі можна було помітити "привіти" з нульових, у тому числі вкорочені топи, широкі джинси, сумки-багети, мікроспідниці та речі із заниженою талією.

Цього року також не обійшлося без модних "камбеків". Ось шість старомодних предметів гардеробу, які знову набули актуальності:

Сумка карго (легко впізнати за акцентними кишенями).

(легко впізнати за акцентними кишенями). Фантазійні колготки (для незвичайних образів).

(для незвичайних образів). Гетри (можна одягнути навіть з босоніжками).

(можна одягнути навіть з босоніжками). Вузькі штани (хоча і вільний крій залишається актуальним).

(хоча і вільний крій залишається актуальним). Спідниця максі (найбільш топова довжина цього сезону).

(найбільш топова довжина цього сезону). Сукня bustier (бюстьє підкреслить жіночність форм).

Гетри знову в моді

Такі колготки стануть акцентом образу

Сумки карго функціональні та знову актуальні

Сукня-бюстьє стане основою для стильного образу навесні

Максі – трендова довжина 2023 року

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