Що обов’язково потрібно додати до свого весняного гардеробу: ці речі гарантують стильні образи (фото)

Дуже прості способи виглядати на мільйон

Настала весна і принесла із собою довгоочікуване тепло. І звичайно ж всі дівчата, скинувши з себе теплі пуховики, хочуть красуватися у стильному та модному одязі. А для цього бажано оновити свій весняний гардероб модними трендами та тенденціями.

Стиліст Діана, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком disty_list, поділилася чотирма стильними речами, які обов’язково мають бути у вашому гардеробі на весну, якщо ви хочете притягувати до себе захоплені погляди.

Топ-4 тренду весни 2023:

Брючний костюм

Головний параметр – костюм має бути трохи розслабленим. А ось решта (крій, фасон, довжина) – можна підбирати за своєю фігурою.

Джинсова сорочка

Доповніть гардероб розслабленою сорочкою з джинсової тканини. Сорочка може бути навіть із чоловічого відділу, головне, щоб вона поєднувалася з джинсами.

Спідниця максі

Вузька спідниця максі стане чудовим доповненням до будь-якого образу. Її можна носити зі светром, худі, блузою, кардиганом, будь-яким топом і практично з будь-яким верхнім одягом.

Шкіряний тренч

Це актуальна та трендова річ, яка майже ніколи не вийде з моди. Головне правильно підібрати довжину тренчу відповідно до вашого росту.

Раніше Телеграф розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, що прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.