Яскравий тренд весни 2023 року: що говорить зелений манікюр про свою власницю (фото)

Такий манікюр завжди виглядає акуратно і жіночно.

Мало хто з дівчат замислюється про те, що означає обраний ними колір лаку для нігтів, коли роблять манікюр. А він може дуже багато розповісти про свою "власницю" і її характер.

Як відмічає la.beauty в модному блозі в Інстаграм, насичені відтінки зеленого обирають жінки, які мають сильну волю, здатні подолати будь-які труднощі. Також вони вирізняються гармонійною натурою і доброзичливістю.

А ось світло-зелені відтінки зазвичай обирають дівчата-оптимістки і непосиди. Вони комунікабельні, люблять тварин і з задоволенням надають допомогу всім, хто її потребує.

Взагалі зелений колір у психології асоціюється з тягою до творчості, миру, стабільності та пробудження. Тому не дивно, що це один з найяскравіших трендів весни 2023 року.

Також варто зазначити, що темна палітра більше підходить для квадратної форми нігтів, а світлі відтінки мають кращий вигляд на нігтях овальної або мигдалеподібної форми.

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.м