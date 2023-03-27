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Яскравий тренд весни 2023 року: що говорить зелений манікюр про свою власницю (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Зелений манікюр на весну 2023 Новина оновлена 27 березня 2023, 12:20
Зелений манікюр на весну 2023

Такий манікюр завжди виглядає акуратно і жіночно.

Мало хто з дівчат замислюється про те, що означає обраний ними колір лаку для нігтів, коли роблять манікюр. А він може дуже багато розповісти про свою "власницю" і її характер.

Як відмічає la.beauty в модному блозі в Інстаграм, насичені відтінки зеленого обирають жінки, які мають сильну волю, здатні подолати будь-які труднощі. Також вони вирізняються гармонійною натурою і доброзичливістю.

А ось світло-зелені відтінки зазвичай обирають дівчата-оптимістки і непосиди. Вони комунікабельні, люблять тварин і з задоволенням надають допомогу всім, хто її потребує.

Взагалі зелений колір у психології асоціюється з тягою до творчості, миру, стабільності та пробудження. Тому не дивно, що це один з найяскравіших трендів весни 2023 року.

Зелений манікюр весна 2023
Зелений манікюр весна 2023
Зелений манікюр весна 2023

Також варто зазначити, що темна палітра більше підходить для квадратної форми нігтів, а світлі відтінки мають кращий вигляд на нігтях овальної або мигдалеподібної форми.

Зелений манікюр весна 2023
Зелений манікюр весна 2023
Зелений манікюр весна 2023
Зелений манікюр весна 2023
Зелений манікюр весна 2023
Зелений манікюр весна 2023
Зелений манікюр весна 2023
Зелений манікюр весна 2023

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.м

Теги:
#Манікюр #Весняний манікюр