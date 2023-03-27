Окуляри а-ля "Люди в чорному" та ще сім трендових аксесуарів весни-2023: зроблять ваш образ бездоганним (фото)

Тонкий шарф, троянди, спортивні окуляри – ось лише кілька актуальних тенденцій цього сезону

Весна 2023 року порадувала різноманітністю трендів, багато речей повернулися в моду з минулих років. У тому числі популярні деякі аксесуари, які вже колись були на піку, наприклад, всілякі прикраси з трояндами.

Які окуляри, прикраси та інші аксесуари у моді навесні-2023? Детальніше про це розповідає стилістка під ніком gulevatatanja в Instagram.

Топ модних аксесуарів весни 2023 року:

Чорні окуляри. Подібні носили у фільмі "Люди у чорному" понад 25 років тому.

Подібні носили у фільмі "Люди у чорному" понад 25 років тому. Спортивні окуляри. Їх можна додати і до інших стилів для контрасту.

Їх можна додати і до інших стилів для контрасту. Брошка. Носимо її на піджаку, сукні, сорочці. Актуальні вироби як з лого, так і без.

Носимо її на піджаку, сукні, сорочці. Актуальні вироби як з лого, так і без. Чорна пов’язка — ще один модний "камбек", який полюбили стрітстайлери.

— ще один модний "камбек", який полюбили стрітстайлери. Троянда. Це може бути шарф, брошка, гумка на волосся або браслет на руку.

Це може бути шарф, брошка, гумка на волосся або браслет на руку. Масивний браслет – стане акцентом вашого весняного аутфіту.

– стане акцентом вашого весняного аутфіту. Масивні сережки – великі прикраси зараз на піку тенденцій.

– великі прикраси зараз на піку тенденцій. Тонкий шарф. Незвичайний аксесуар зробить образ завершеним та витонченим.

Стилістка додала, що повертається мода 80-х та 90-х. А значить і аксесуари у відповідній естетиці знову у моді. Можливо, щось із трендів ви навіть знайдете у шафі мами.

Тонкий шарф — модний аксесуар

Масивні браслети – хіт сезону

Роза — стильна деталь образу

Чим більше, тим краще

Трендова оправа

Трендові окуляри

Пов’язки повернулися в моду

Актуальні брошки

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття у моді навесні 2023 року. Ви можете вибрати як класичні лофери, так і зручні лаконічні кеди.