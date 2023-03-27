Окуляри а-ля "Люди в чорному" та ще сім трендових аксесуарів весни-2023: зроблять ваш образ бездоганним (фото)
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Тонкий шарф, троянди, спортивні окуляри – ось лише кілька актуальних тенденцій цього сезону
Весна 2023 року порадувала різноманітністю трендів, багато речей повернулися в моду з минулих років. У тому числі популярні деякі аксесуари, які вже колись були на піку, наприклад, всілякі прикраси з трояндами.
Які окуляри, прикраси та інші аксесуари у моді навесні-2023? Детальніше про це розповідає стилістка під ніком gulevatatanja в Instagram.
Топ модних аксесуарів весни 2023 року:
- Чорні окуляри. Подібні носили у фільмі "Люди у чорному" понад 25 років тому.
- Спортивні окуляри. Їх можна додати і до інших стилів для контрасту.
- Брошка. Носимо її на піджаку, сукні, сорочці. Актуальні вироби як з лого, так і без.
- Чорна пов’язка — ще один модний "камбек", який полюбили стрітстайлери.
- Троянда. Це може бути шарф, брошка, гумка на волосся або браслет на руку.
- Масивний браслет – стане акцентом вашого весняного аутфіту.
- Масивні сережки – великі прикраси зараз на піку тенденцій.
- Тонкий шарф. Незвичайний аксесуар зробить образ завершеним та витонченим.
Стилістка додала, що повертається мода 80-х та 90-х. А значить і аксесуари у відповідній естетиці знову у моді. Можливо, щось із трендів ви навіть знайдете у шафі мами.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття у моді навесні 2023 року. Ви можете вибрати як класичні лофери, так і зручні лаконічні кеди.