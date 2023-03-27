Що має бути у весняному гардеробі: топ-10 речей, без яких не обійтись (фото)

Зі штанами карго та шкіряним бомбером ваші весняні аутфіти будуть бездоганними

З настанням весни хочеться урізноманітнити гардероб трендами, тим більше що цього сезону дизайнери порадували контрастними за стилем тенденціями. Однак вам не вдасться скласти жоден стильний аутфіт без базових речей.

Який одяг має бути у весняному гардеробі в 2023 році? Детальніше про це розповідає блог про стиль gulevatatanja в Instagram.

Стилістка пропонує включити у весняну капсулу щонайменше десять речей. Більшість з них актуальні у будь-який час року, оскільки вважаються базовими. Наприклад, це добре скроєний піджак, майка-алкоголічка та джинси, які гарно на вас сидять.

Крім того, можете розбавити образи за допомогою останніх трендів. На піку популярності залишаються штани карго, шкіряні чи тканинні бомбери, костюмні жилети. Не бійтеся вибирати різні фактури, адже у моді як джинсові спідниці, так і шкіряні.

Топ-10 речей для стильного гардеробу навесні-2023:

Міні-спідниця в складку або А-силуету.

Джинсова спідниця максі.

Піджак.

Костюмний жилет.

Джинси.

Майка-алкоголічка.

Бомбер шкіряний або з тканини.

Штани карго.

Костюмні штани вільного крою.

Шкіряна спідниця міді.

Спідниця – базова річ весняного гардеробу

Джинси стануть основою багатьох стильних луків

Бомбер – хіт весни

Шкіра — завжди гарний вибір

Жилет можна вдягати на голе тіло

Карго не втрачають популярності

Майка на кожен день

Максі та денім — два гарячі тренди

Піджак стане чудовим верхнім шаром весняного аутфіту

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тенденції взуттєвих весни 2023 року. Підібрати стильну і одночасну зручну пару цього сезону не складе труднощів.