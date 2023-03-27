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Що має бути у весняному гардеробі: топ-10 речей, без яких не обійтись (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Весна – час стильних образів Новина оновлена 27 березня 2023, 22:10
Весна – час стильних образів. Фото Freepik

Зі штанами карго та шкіряним бомбером ваші весняні аутфіти будуть бездоганними

З настанням весни хочеться урізноманітнити гардероб трендами, тим більше що цього сезону дизайнери порадували контрастними за стилем тенденціями. Однак вам не вдасться скласти жоден стильний аутфіт без базових речей.

Який одяг має бути у весняному гардеробі в 2023 році? Детальніше про це розповідає блог про стиль gulevatatanja в Instagram.

Стилістка пропонує включити у весняну капсулу щонайменше десять речей. Більшість з них актуальні у будь-який час року, оскільки вважаються базовими. Наприклад, це добре скроєний піджак, майка-алкоголічка та джинси, які гарно на вас сидять.

Крім того, можете розбавити образи за допомогою останніх трендів. На піку популярності залишаються штани карго, шкіряні чи тканинні бомбери, костюмні жилети. Не бійтеся вибирати різні фактури, адже у моді як джинсові спідниці, так і шкіряні.

Топ-10 речей для стильного гардеробу навесні-2023:

  • Міні-спідниця в складку або А-силуету.
  • Джинсова спідниця максі.
  • Піджак.
  • Костюмний жилет.
  • Джинси.
  • Майка-алкоголічка.
  • Бомбер шкіряний або з тканини.
  • Штани карго.
  • Костюмні штани вільного крою.
  • Шкіряна спідниця міді.
Образи зі спідницею
Спідниця – базова річ весняного гардеробу
Образи з джинсами
Джинси стануть основою багатьох стильних луків
Образи з бомберами
Бомбер – хіт весни
Образи зі шкіряними спідницями
Шкіра — завжди гарний вибір
Образи з жилетами
Жилет можна вдягати на голе тіло
Образи зі штанами карго
Карго не втрачають популярності
Образи з білою майкою
Майка на кожен день
Образи з джинсовими спідницями
Максі та денім — два гарячі тренди
Образи з жакетом
Піджак стане чудовим верхнім шаром весняного аутфіту

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тенденції взуттєвих весни 2023 року. Підібрати стильну і одночасну зручну пару цього сезону не складе труднощів.

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#Мода #Тренди