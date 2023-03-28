Топ-5 наймодніших спідниць весни-2023: який фасон зробить ваш образ стильним (фото)

Актуальними залишаються як спідниці довжини максі, так і короткі варіанти

Один із базових предметів весняного гардеробу – спідниця. Ця річ може додати образ як жіночності, так і брутальності, залежно від крою та фактури. Цього сезону в моді багато фасонів, та й свою довжину зможе з легкістю знайти навіть найпримхливіша модниця.

Які спідниці опинилися у трендах весни 2023 року? Детальніше про це розповіла українська стилістка Мирослава Грицак у своєму блозі в Instagram.

Спідниця – обов’язкова річ для весняних аутфітів. На піку трендів залишається довжина максі, тому довга спідниця прямого крою, особливо якщо вона виконана з деніму, підкреслить вашу поінформованість в останніх трендах сезону. Однак і міні теж актуальна: в моду повернулися плісировані короткі спідниці.

Крім того, відбився і на "спідничних тенденціях" тренд на прозорість, що з нами залишається не перший модний сезон. Якщо хочеться вдягти оригінальну спідницю, то зверніть увагу на асиметричний крій – він також популярний цієї весни.

Топ-5 модних спідниць весни-2023

Максі прямого крою

Максі — гарячий тренд

Дуже високий виріз

Виріз додасть вашому образу пікантності

Плісировані міні

Плісування знову в моді

"Все прозоро"

Тренд на прозорість залишається в топі

Асиметричного крою

Асиметрія – стильний варіант

Раніше "Телеграф" розповідав, які кросівки опинились у тренді цієї весни: за деякими парами модниці буквально полюють по всьому світу. А також ми писали, які кольори актуальні цього сезону і як комбінувати відтінки між собою, щоб образ був стильним.