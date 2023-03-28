Без цієї речі важко уявити весняний гардероб: варіанти стильних образів з тренчем (фото)

У моді тренчі кольорів півонії, оливки, а також шкіряні фасони

Базовий верхній одяг тренч — це максі тренд цього десятиліття і просто річ, без якої важко уявити собі весняний гардероб. У новому сезоні українські бренди, окрім класичних бежевих і карамельних тренчкотів, пропонують нам розглянути нові дизайни та кольори.

Про наймодніші з них розповіла персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі. Благородний колір півонії, оливка, фіолетовий, всілякі відтінки сірого, петчворк, шкіра, розслаблені та приталені силуети — вибір є на будь-який смак.

"Телеграф" пропонує ознайомитись з трендовими тренчами і стильними з ними образами, які актуальні цієї весни. Варіанти цього неповторного верхнього одягу українські бренди пропонують впровадити у свій весняний гардероб.

Варіанти стильних образів з тренчем

Додамо, що, попри війну, вітчизняні стилісти допомагають українцям виглядати в нових сезонах модно і актуально. Раніше експерт Матвій Калугін розповідав, як вдягатись стильно і бюджетно. Купувати свіжі тренди щосезону узагалі не обов‘язково.

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