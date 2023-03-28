Неонові нігті знову в моді: п’ять ідей трендового манікюру цієї весни (фото)

Неонові відтінки на нігтях підкреслять вашу індивідуальність

Цієї весни в тренди манікюру повернулися неонові нігті. Це ідеальний вибір для дівчат, які не бояться бути у центрі уваги. Ви можете покрити яскравим лаком як всю нігтьову пластину, так і виділити тоном кінчик нігтя.

Пропонуємо придивитися до п’яти шикарних дизайнів манікюру на весну 2023 з використанням неонової тенденції. У цих відтінках ваші нігті будуть стильними і доглянутими, пише Marie Claire.

Нейл-тренди, як будь-які інші, періодично повертаються. Цієї весни ми всюди бачимо неонові нігті, наприклад. Яскраві кольори демонструють користувачі TikTok, та й сучасні королеви стилю вже встигли приміряти цей тренд, серед них Хейлі Бібер.

Неонові відтінки можуть бути частиною красивого дизайну манікюру. Блоки кольору, яскраві малюнки, наклейки для нігтів — є багато варіантів застосувати гарячу тенденцію. Звичайно, неонові кольори не завжди легко вписати у ваш повсякденний образ, але ці п’ять ідей манікюру цілком підходять для щоденного носіння.

Тренди манікюру 2023

Неоновий френч

Яскравий помаранчевий

Акуратні цятки

Колір Барбі

Смуги

Раніше "Телеграф" розповідав, що до нейл-арту повернулася тенденція з 70-х. Ромашковий манікюр стане чудовим вибором для весняних образів.