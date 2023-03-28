Неонові нігті знову в моді: п’ять ідей трендового манікюру цієї весни (фото)
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Неонові відтінки на нігтях підкреслять вашу індивідуальність
Цієї весни в тренди манікюру повернулися неонові нігті. Це ідеальний вибір для дівчат, які не бояться бути у центрі уваги. Ви можете покрити яскравим лаком як всю нігтьову пластину, так і виділити тоном кінчик нігтя.
Пропонуємо придивитися до п’яти шикарних дизайнів манікюру на весну 2023 з використанням неонової тенденції. У цих відтінках ваші нігті будуть стильними і доглянутими, пише Marie Claire.
Нейл-тренди, як будь-які інші, періодично повертаються. Цієї весни ми всюди бачимо неонові нігті, наприклад. Яскраві кольори демонструють користувачі TikTok, та й сучасні королеви стилю вже встигли приміряти цей тренд, серед них Хейлі Бібер.
Неонові відтінки можуть бути частиною красивого дизайну манікюру. Блоки кольору, яскраві малюнки, наклейки для нігтів — є багато варіантів застосувати гарячу тенденцію. Звичайно, неонові кольори не завжди легко вписати у ваш повсякденний образ, але ці п’ять ідей манікюру цілком підходять для щоденного носіння.
Тренди манікюру 2023
Неоновий френч
Яскравий помаранчевий
Акуратні цятки
Колір Барбі
Смуги
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