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Як правильно поєднувати кольори в образі: топ-9 трендових комбінацій цього року (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Колірне рішення аутфіту — важливе завдання Новина оновлена 28 березня 2023, 16:11
Колірне рішення аутфіту — важливе завдання. Фото Getty Images

Якщо вам набридли традиційні поєднання кольорів, то у нас є дев’ять неймовірно стильних ідей для вашого луку

З настанням весни хочеться додати у своє життя фарб, можна реалізувати цю ідею і в буквальному значенні, урізноманітнивши весняний гардероб. Колірне рішення аутфіту може гарантувати вам бездоганний зовнішній вигляд або навпаки приховає вашу красу й смак.

Як правильно поєднувати кольори між собою, щоб створити трендовий образ у 2023 році? Детальніше про це розповідає українська стилістка Марійка Демчишина у своєму блозі в Instagram.

Повноцінність образу залежить від багатьох чинників. І колір у цьому випадку відіграє чи не вирішальну роль. За допомогою яскравого відтінку можна створити акценти в образі, наголосивши на тому, що вам потрібно.

Наразі стилісти не обмежують у комбінаціях відтінків, адже сучасні тренди широкі та різноманітні. Тому якщо вам подобаються контрастні поєднання, наприклад, коричневого кольору з іншим насиченим відтінком (рожевим), експериментуйте зі своїм гардеробом. Тони, які стоять близько в колірному колі, теж чудово міксуються в одному образі, у тому числі блакитний із бузковим або синім. А деякі відтінки взагалі можна назвати універсальними, оскільки вони гармонують з багатьма кольорами. Як варіант: придивіться до дуету сірого та жовтого кольорів.

Модні комбінації кольорів 2023 року

Образ у блакитних тонах
Блакитний та кобальт
Образ у блакитних тонах
Пурпуровий та блакитний
Образ із рожевим кольором
Рожевий та коричневий
Образ із рожевим кольором
Рожевий та помаранчевий
Образ із червоним кольором
Блакитний та червоний
Образ у сіро-жовтих тонах
Сірий та жовтий
Образ у рожево-червоному кольорі
Рожевий та червоний
Образ із помаранчевим кольором
Пурпуровий та помаранчевий
Образ із рожевим кольором
Рожевий та оливковий

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати у весняний гардероб цього року. А ще ми писали про наймодніші аксесуари сезону, включаючи окуляри та біжутерію.

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#Мода #Колір