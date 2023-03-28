Як правильно поєднувати кольори в образі: топ-9 трендових комбінацій цього року (фото)
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Якщо вам набридли традиційні поєднання кольорів, то у нас є дев’ять неймовірно стильних ідей для вашого луку
З настанням весни хочеться додати у своє життя фарб, можна реалізувати цю ідею і в буквальному значенні, урізноманітнивши весняний гардероб. Колірне рішення аутфіту може гарантувати вам бездоганний зовнішній вигляд або навпаки приховає вашу красу й смак.
Як правильно поєднувати кольори між собою, щоб створити трендовий образ у 2023 році? Детальніше про це розповідає українська стилістка Марійка Демчишина у своєму блозі в Instagram.
Повноцінність образу залежить від багатьох чинників. І колір у цьому випадку відіграє чи не вирішальну роль. За допомогою яскравого відтінку можна створити акценти в образі, наголосивши на тому, що вам потрібно.
Наразі стилісти не обмежують у комбінаціях відтінків, адже сучасні тренди широкі та різноманітні. Тому якщо вам подобаються контрастні поєднання, наприклад, коричневого кольору з іншим насиченим відтінком (рожевим), експериментуйте зі своїм гардеробом. Тони, які стоять близько в колірному колі, теж чудово міксуються в одному образі, у тому числі блакитний із бузковим або синім. А деякі відтінки взагалі можна назвати універсальними, оскільки вони гармонують з багатьма кольорами. Як варіант: придивіться до дуету сірого та жовтого кольорів.
Модні комбінації кольорів 2023 року
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати у весняний гардероб цього року. А ще ми писали про наймодніші аксесуари сезону, включаючи окуляри та біжутерію.