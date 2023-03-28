Як правильно поєднувати кольори в образі: топ-9 трендових комбінацій цього року (фото)

Якщо вам набридли традиційні поєднання кольорів, то у нас є дев’ять неймовірно стильних ідей для вашого луку

З настанням весни хочеться додати у своє життя фарб, можна реалізувати цю ідею і в буквальному значенні, урізноманітнивши весняний гардероб. Колірне рішення аутфіту може гарантувати вам бездоганний зовнішній вигляд або навпаки приховає вашу красу й смак.

Як правильно поєднувати кольори між собою, щоб створити трендовий образ у 2023 році? Детальніше про це розповідає українська стилістка Марійка Демчишина у своєму блозі в Instagram.

Повноцінність образу залежить від багатьох чинників. І колір у цьому випадку відіграє чи не вирішальну роль. За допомогою яскравого відтінку можна створити акценти в образі, наголосивши на тому, що вам потрібно.

Наразі стилісти не обмежують у комбінаціях відтінків, адже сучасні тренди широкі та різноманітні. Тому якщо вам подобаються контрастні поєднання, наприклад, коричневого кольору з іншим насиченим відтінком (рожевим), експериментуйте зі своїм гардеробом. Тони, які стоять близько в колірному колі, теж чудово міксуються в одному образі, у тому числі блакитний із бузковим або синім. А деякі відтінки взагалі можна назвати універсальними, оскільки вони гармонують з багатьма кольорами. Як варіант: придивіться до дуету сірого та жовтого кольорів.

Модні комбінації кольорів 2023 року

Блакитний та кобальт

Пурпуровий та блакитний

Рожевий та коричневий

Рожевий та помаранчевий

Блакитний та червоний

Сірий та жовтий

Рожевий та червоний

Пурпуровий та помаранчевий

Рожевий та оливковий

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати у весняний гардероб цього року. А ще ми писали про наймодніші аксесуари сезону, включаючи окуляри та біжутерію.