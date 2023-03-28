Для будь-якого випадку та під будь-який одяг: спідня білизна, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини (фото)

У такій білизні ви завжди почуватиметеся впевнено

Стильний жіночий образ починається зовсім не з трендового та стильного одягу, а з вибору правильної спідньої білизни. Навіть у найпростішій футболці та звичайних джинсах кожна дівчина почуватиметься впевнено, якщо "під низом" — гарний комплект.

Стиліст-іміджмейкер Діана, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком disty_list, що у кожної дівчини в гардеробі має бути базовий набір бюстгальтерів та трусиків. Яка ця білизна — читайте далі.

Модний експерт зазначає, що базова білизна – це не лише гладкі речі без мережива та інших жіночих "фінтифлюшок". База – це повний набір, до якого входить спідня білизна для різних випадків. Такий набір дозволить вам завжди мати під рукою потрібні ліфчики, трусики та комплекти, які підійдуть для будь-якого випадку та для будь-якого одягу, що є у вашому гардеробі.

Базові види бюстгальтерів:

Гладкий бежевий бюстгальтер.

Балконет з бретельками, що відстібаються.

Спортивний бюстгальтер.

Фантазійна білизна для настрою.

Мереживний шовковий бюстгальтер бра.

Базовий набір трусиків

Базовими можна вважати прості трусики-сліпи, адже вони мають оптимальну посадку – не надто високі та не низькі, а вирізи для ніг у них дуже комфортні. До базового набору ми включили:

Сліпи різного кольору, у тому числі з мереживом.

Безшовна білизна – ідеально під сукні та спідниці.

Коригувальні шортики з утягуванням.

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