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Для будь-якого випадку та під будь-який одяг: спідня білизна, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як вибрати ідеальну спідню білизну
Як вибрати ідеальну спідню білизну. Фото pexels.com

У такій білизні ви завжди почуватиметеся впевнено

Стильний жіночий образ починається зовсім не з трендового та стильного одягу, а з вибору правильної спідньої білизни. Навіть у найпростішій футболці та звичайних джинсах кожна дівчина почуватиметься впевнено, якщо "під низом" — гарний комплект.

Стиліст-іміджмейкер Діана, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком disty_list, що у кожної дівчини в гардеробі має бути базовий набір бюстгальтерів та трусиків. Яка ця білизна — читайте далі.

Модний експерт зазначає, що базова білизна – це не лише гладкі речі без мережива та інших жіночих "фінтифлюшок". База – це повний набір, до якого входить спідня білизна для різних випадків. Такий набір дозволить вам завжди мати під рукою потрібні ліфчики, трусики та комплекти, які підійдуть для будь-якого випадку та для будь-якого одягу, що є у вашому гардеробі.

Базові види бюстгальтерів:

  • Гладкий бежевий бюстгальтер.
  • Балконет з бретельками, що відстібаються.
  • Спортивний бюстгальтер.
  • Фантазійна білизна для настрою.
  • Мереживний шовковий бюстгальтер бра.
Як вибрати ідеальну нижню білизну
Як вибрати ідеальну нижню білизну
Як вибрати ідеальну нижню білизну
Як вибрати ідеальну нижню білизну
Як вибрати ідеальну нижню білизну
Як вибрати ідеальну нижню білизну

Базовий набір трусиків

Базовими можна вважати прості трусики-сліпи, адже вони мають оптимальну посадку – не надто високі та не низькі, а вирізи для ніг у них дуже комфортні. До базового набору ми включили:

  • Сліпи різного кольору, у тому числі з мереживом.
Як вибрати ідеальну нижню білизну
  • Безшовна білизна – ідеально під сукні та спідниці.
Як вибрати ідеальну нижню білизну
  • Коригувальні шортики з утягуванням.
Як вибрати ідеальну нижню білизну

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Теги:
#Мода #Нижня білизна #Жіноча мода