Незамінні речі на весну: топ-6 трендів, в яких ви виглядатимете неперевершено (фото)

Ці речі мають бути в гардеробі кожної модниці

Весна — прекрасна пора, коли можна відмовитися від пуховиків, чобіт і об’ємних незручних курток, і вдягнути щось легше і красивіше. Щобільше, урізноманітнити свій весняний гардероб можна різними трендовими речами. Однак сьогодні ми хочемо поговорити з вами про базу.

Стиліст Катерина у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою речей, які будуть просто незамінними для весни 2023 року. Якщо у вашому гардеробі немає цих позицій — терміново біжіть магазинами.

Топ-6 весняних трендів 2023 року:

Тренч – це ідеальне весняне пальто, яке ніколи не виходить із моди. Воно може бути світлим чи темним, коротким чи довгим, але у будь-якому випадку надасть елегантності образу. Тренч є класичною річчю, тому купити його можна без побоювання за те, що незабаром він вийде з моди.

Шкіряна куртка – це стильний та сучасний вибір для створення весняних образів. Вона може бути чорною, коричневою або навіть яскравою – тут все залежить від смаку модниці.

Джинси-скіні – з приводу джинсів-скіні не згасають суперечки не перший день: одні стилісти заявляють, що скіні – минуле століття, а інші називають їхньою класикою, яка має бути в будь-якому гардеробі. Так чи інакше, цей вид джинсів ідеально підходить для створення безлічі образів на кожен день. Їх можна поєднувати з топами, блузами, сорочками чи світшотами.

Біла блуза – ця класична та універсальна річ давно перестала асоціюватись із офіційно-діловим стилем. Сьогодні її можна обіграти як завгодно: носити з джинсами, спідницями, шортами, прикрасити вишивкою, поясом, брошкою. Підходить як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків.

Сукня-сорочка – це зручний та модний вибір для створення образів у стилі casual чи ділового стилю. Вона може бути виконана з різних матеріалів і мати різний фасон, і будь-який варіант ідеально поєднується з туфлями або кедами, підходить як для роботи, так і для прогулянки.

Білі кросівки це просто must have. Їх сьогодні можна ідеально додати як у повсякденний образ, так і в офіційно-діловій зі строгими брюками. Якщо вам не хочеться носити саме білі, то стилісти радять вибирати пастельні тони – вони теж універсальні та будуть у тренді не лише навесні, а й улітку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати у весняний гардероб цього року. А ще ми писали про наймодніші аксесуари сезону, включаючи окуляри та біжутерію.