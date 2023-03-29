Адекватність, природність та яскраві губи: топ-7 найкрутіших трендів макіяжу 2023 (фото)

Поради, які допоможуть вам бути чарівною

Стильний та модний образ – це не тільки трендовий одяг, але й актуальний макіяж. На жаль, але багато модниць про це забувають, і користуються трендами, які вже давно застаріли.

Щоб ви завжди мали чудовий, стильний та трендовий вигляд, ділимося з вами 7 найактуальнішими та найкрутішими модними трендами та тенденціями 2023 року. Лікнепом за трендами макіяжу поділилася стиліст під ніком musatstore в Інстаграм.

Тренди макіяжу 2023 року

Губи — візажисти рекомендують виявляти яскравіше, ніж завжди. Червоний колір, глянець, ефект зацілованих губ! Яскравість та насиченість!

Стрілка – чітка, графічна як татуювання. Форма подовжена, подвійна. Це найпопулярніший тренд, який із подіумів швидко перейшов до використання провідними візажистами!

Очі — не забувайте про шиммер! Він доречний навіть для повсякденного літнього макіяжу! Глітер та стрази – для особливих розкішних подій!

Брови — разючий тренд минулого року – освітлені брови, – не зміг заполонити серця українських дівчат та викликав безліч суперечок! Тому цей сміливий тренд так і залишився поза зоною нашої уваги, але загальні тенденції до природності та адекватності нарешті перемагають. Для сміливих дівчат є рекомендація висвітлювати брови, робити їх легкими та прозорими. Такий мейк надасть вашому вигляду актуальності!

Шкіра — сяйниста і гладка! Зволоження перед нанесенням макіяжу, легкі прозорі тональні структури, освітлення необхідних зон консилером та використання хайлайтера для додаткового підсвічування, додадуть здорового сяйва та неймовірного свіжого образу всього обличчя! Забуваємо про матові тоналки і пудри! Вологий ефект із сяйнистим фінішом – мастхев цього року!

Вії — після "павучих лапок" і склеєних вій прийшов тренд на ефект "лисячого погляду", коли довжина вій збільшується до зовнішнього кута очей. Тонкі, довгі, максимально природні вії, навіть різної довжини (ефект променів, як у Кайлі Дженнер) – також новий актуальний тренд цього року! Абсолютний антитренд: пишність, густота, надмірна довжина, тяжкість та товщина.

Щічки — рум’ян багато не буває. Зірки успішно цим користуються у трендовому мейку. Якщо ви звернете увагу, то побачите, що рум’яна наносять вже не тільки на "яблучка", а майже суцільно на вилиці!

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити помаду триматися на губах довше. Є хитрість, якою користуються досвідчені візажисти.