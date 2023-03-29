Тварини, квіти і не тільки: найтрендовіші принти на весну та літо 2023 року (фото)

Звертайте увагу на речі саме таких кольорів, якщо хочете бути у центрі уваги

Крім тенденцій та трендів 2023 року в одязі кожна модниця має також знати, які принти та кольори цих речей зараз у моді. Це потрібно для того, щоб уникнути ситуацій, коли неактуальний принт або колір геть зіпсував весь образ.

Про п’ять найтрендовіших принтів розповіли в модному блозі textile.contact в Інстаграм. Серед найпопулярніших: квіти, клітина та безсмертний тваринний принт.

Трендові принти весна-літо 2023

Квітковий

Квіткові принти навесні зовсім не банально, навпаки влучно. Саме навесні концентрація флористичних візерунків значно збільшується, а руки мимоволі тягнуться до одягу, прикрашеного квітами.

Тваринний

Незалежно від року та сезону анімалістичні принти завжди в моді. На зміну хижому тигровому прийшов зміїний – такий самий дикий і сексуальний, але стриманіше. Актуальним варіантом на весну та літо будуть речі зі шкіри, що імітують зміїний та легкий одяг із малюнком під змію.

Клітина

Речі у клітку – безсмертний тренд та вічна класика. Один простий візерунок відкриває безліч нових можливостей. Незалежно від виду, забарвлення, матеріалу та фасону одягу, клітинку можна носити завжди та всюди.

Горох

Цього сезону горох з’явився в колекціях брендів переважно в нейтральній або класичній гамі кольорів. Дизайнери експериментували з розміром крапок, але здебільшого робили ставку на витончені невеликі горошини.

Смужка

Дизайнери пропонують цікаві види смужок – вони відрізняються за товщиною та кольором, вертикальні та горизонтальні. Особливо популярні в яскравих кольорах, наче роблячи акцент на фразі "чим сміливіше, тим краще".

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні варіанти верхнього одягу весни 2023 року. Список трендів різноманітний не лише пальто та тренчами.