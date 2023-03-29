Тварини, квіти і не тільки: найтрендовіші принти на весну та літо 2023 року (фото)
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Звертайте увагу на речі саме таких кольорів, якщо хочете бути у центрі уваги
Крім тенденцій та трендів 2023 року в одязі кожна модниця має також знати, які принти та кольори цих речей зараз у моді. Це потрібно для того, щоб уникнути ситуацій, коли неактуальний принт або колір геть зіпсував весь образ.
Про п’ять найтрендовіших принтів розповіли в модному блозі textile.contact в Інстаграм. Серед найпопулярніших: квіти, клітина та безсмертний тваринний принт.
Трендові принти весна-літо 2023
- Квітковий
Квіткові принти навесні зовсім не банально, навпаки влучно. Саме навесні концентрація флористичних візерунків значно збільшується, а руки мимоволі тягнуться до одягу, прикрашеного квітами.
- Тваринний
Незалежно від року та сезону анімалістичні принти завжди в моді. На зміну хижому тигровому прийшов зміїний – такий самий дикий і сексуальний, але стриманіше. Актуальним варіантом на весну та літо будуть речі зі шкіри, що імітують зміїний та легкий одяг із малюнком під змію.
- Клітина
Речі у клітку – безсмертний тренд та вічна класика. Один простий візерунок відкриває безліч нових можливостей. Незалежно від виду, забарвлення, матеріалу та фасону одягу, клітинку можна носити завжди та всюди.
- Горох
Цього сезону горох з’явився в колекціях брендів переважно в нейтральній або класичній гамі кольорів. Дизайнери експериментували з розміром крапок, але здебільшого робили ставку на витончені невеликі горошини.
- Смужка
Дизайнери пропонують цікаві види смужок – вони відрізняються за товщиною та кольором, вертикальні та горизонтальні. Особливо популярні в яскравих кольорах, наче роблячи акцент на фразі "чим сміливіше, тим краще".
Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні варіанти верхнього одягу весни 2023 року. Список трендів різноманітний не лише пальто та тренчами.