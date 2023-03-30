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Абстракція, квіти та бездоганний нюд: топ-10 яскравих весняних трендів манікюру на будь-який смак (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди манікюру весна 2023 року Новина оновлена 30 березня 2023, 11:53
Тренди манікюру весна 2023 року. Фото pexels.com

Весна 2023 року радує нас різноманітними трендовими дизайнами.

Гарні та доглянуті руки, та ще й з красивим та стильним манікюром – це важлива деталь бездоганного образу кожної дівчини. На щастя, вибір актуальних дизайнів нігтів настільки великий та різноманітний, що кожна модниця може вибрати собі варіант про душу.

Тренди манікюру весна 2023 року:

  • Темні відтінки — особливо шоколадні та інші коричневі відтінки. Залишається у моді і чорний дизайн, який часто комбінують із нюдом.
Тренди манікюру весна 2023 року — темні відтінки
Тренди манікюру весна 2023 року — темні відтінки
Тренди манікюру весна 2023 року — темні відтінки
Тренди манікюру весна 2023 року — темні відтінки
Тренди манікюру весна 2023 року — темні відтінки
  • Абстракція – новий виток модного манікюру. Абстракція на нігтях може бути дуже яскравою та виразною, не варто боятися змішування складних тонів.
Тренди манікюру весна 2023 року — абстракція
Тренди манікюру весна 2023 року — абстракція
Тренди манікюру весна 2023 року — абстракція
Тренди манікюру весна 2023 року — абстракція
  • Квітковий манікюр — милі квіточки, рослини, гілочки чудово прикрасять ваш весняний манікюр. Важливо відзначити, що зеленого потрібно додавати більше!
Тренди манікюру весна 2023 року — квіти
Тренди манікюру весна 2023 року — квіти
Тренди манікюру весна 2023 року — квіти
Тренди манікюру весна 2023 року — квіти
  • Ідеальний нюд — природні відтінки покриття завжди залишаються актуальними. Зараз це така сама класика, як червоний та чорний.
Тренди манікюру весна 2023 року — нюд
Тренди манікюру весна 2023 року — нюд
Тренди манікюру весна 2023 року — нюд
Тренди манікюру весна 2023 року — нюд
  • Блиск — допоможуть створити яскравіший і незабутній образ.
Тренди манікюру весна 2023 року — блискітки
Тренди манікюру весна 2023 року — блискітки
Тренди манікюру весна 2023 року — блискітки
Тренди манікюру весна 2023 року — блискітки
  • Яскраві кольори – навесні можна вибирати для дизайну сміливі жовті, зелені, червоні та фіолетові відтінки лаку, які можна комбінувати з базовими та пастельними тонами.
Тренди манікюру весна 2023 року — яскраві кольори
Тренди манікюру весна 2023 року — яскраві кольори
Тренди манікюру весна 2023 року — яскраві кольори
Тренди манікюру весна 2023 року — яскраві кольори
  • Хромові варіації.
Тренди манікюру весна 2023 року — хром
Тренди манікюру весна 2023 року — хром
Тренди манікюру весна 2023 року — хром
  • Естетика чистоти — мінімалістичний манікюр, що демонструє здорові нігті, відшліфовані до досконалості.
Тренди манікюру весна 2023 року — чистота
Тренди манікюру весна 2023 року — чистота
Тренди манікюру весна 2023 року — чистота
Тренди манікюру весна 2023 року — чистота
  • Ніжний "френч" — вічна класика, яка завжди доречна.
Тренди манікюру весна 2023 року — френч
Тренди манікюру весна 2023 року — френч
Тренди манікюру весна 2023 року — френч
Тренди манікюру весна 2023 року — френч
  • Акценти на нігтях — фактурні акценти залишаються популярними навесні 2023 року.
Тренди манікюру весна 2023 року — акцент
Тренди манікюру весна 2023 року — акцент
Тренди манікюру весна 2023 року — акцент
Тренди манікюру весна 2023 року — акцент

Раніше "Телеграф" розповідав, що до нейл-арту повернулися тенденцій з 70-х. Ромашковий манікюр стане чудовим вибором для весняних образів.

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#Манікюр