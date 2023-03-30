Абстракція, квіти та бездоганний нюд: топ-10 яскравих весняних трендів манікюру на будь-який смак (фото)
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Весна 2023 року радує нас різноманітними трендовими дизайнами.
Гарні та доглянуті руки, та ще й з красивим та стильним манікюром – це важлива деталь бездоганного образу кожної дівчини. На щастя, вибір актуальних дизайнів нігтів настільки великий та різноманітний, що кожна модниця може вибрати собі варіант про душу.
Тренди манікюру весна 2023 року:
- Темні відтінки — особливо шоколадні та інші коричневі відтінки. Залишається у моді і чорний дизайн, який часто комбінують із нюдом.
- Абстракція – новий виток модного манікюру. Абстракція на нігтях може бути дуже яскравою та виразною, не варто боятися змішування складних тонів.
- Квітковий манікюр — милі квіточки, рослини, гілочки чудово прикрасять ваш весняний манікюр. Важливо відзначити, що зеленого потрібно додавати більше!
- Ідеальний нюд — природні відтінки покриття завжди залишаються актуальними. Зараз це така сама класика, як червоний та чорний.
- Блиск — допоможуть створити яскравіший і незабутній образ.
- Яскраві кольори – навесні можна вибирати для дизайну сміливі жовті, зелені, червоні та фіолетові відтінки лаку, які можна комбінувати з базовими та пастельними тонами.
- Хромові варіації.
- Естетика чистоти — мінімалістичний манікюр, що демонструє здорові нігті, відшліфовані до досконалості.
- Ніжний "френч" — вічна класика, яка завжди доречна.
- Акценти на нігтях — фактурні акценти залишаються популярними навесні 2023 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, що до нейл-арту повернулися тенденцій з 70-х. Ромашковий манікюр стане чудовим вибором для весняних образів.