Абстракція, квіти та бездоганний нюд: топ-10 яскравих весняних трендів манікюру на будь-який смак (фото)

Весна 2023 року радує нас різноманітними трендовими дизайнами.

Гарні та доглянуті руки, та ще й з красивим та стильним манікюром – це важлива деталь бездоганного образу кожної дівчини. На щастя, вибір актуальних дизайнів нігтів настільки великий та різноманітний, що кожна модниця може вибрати собі варіант про душу.

Тренди манікюру весна 2023 року:

Темні відтінки — особливо шоколадні та інші коричневі відтінки. Залишається у моді і чорний дизайн, який часто комбінують із нюдом.

Абстракція – новий виток модного манікюру. Абстракція на нігтях може бути дуже яскравою та виразною, не варто боятися змішування складних тонів.

Квітковий манікюр — милі квіточки, рослини, гілочки чудово прикрасять ваш весняний манікюр. Важливо відзначити, що зеленого потрібно додавати більше!

Ідеальний нюд — природні відтінки покриття завжди залишаються актуальними. Зараз це така сама класика, як червоний та чорний.

Блиск — допоможуть створити яскравіший і незабутній образ.

Яскраві кольори – навесні можна вибирати для дизайну сміливі жовті, зелені, червоні та фіолетові відтінки лаку, які можна комбінувати з базовими та пастельними тонами.

Хромові варіації.

Естетика чистоти — мінімалістичний манікюр, що демонструє здорові нігті, відшліфовані до досконалості.

Ніжний "френч" — вічна класика, яка завжди доречна.

Акценти на нігтях — фактурні акценти залишаються популярними навесні 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до нейл-арту повернулися тенденцій з 70-х. Ромашковий манікюр стане чудовим вибором для весняних образів.