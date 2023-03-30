В моді — спідниця максі: стиліст назвала найтрендовіші фасони і з чим їх носити (фото)

Такий елемент гардероба підходить як для святкових луків, так і для повсякденних

Після довгого засилля міді довжини (хоча вона нікуди не зникає), на подіумах все частіше ми почали бачити максі довжину.

Дуже аристократична та урочиста спідниця максі перекочувала в повсякденні образи і завдяки міксам стилів дуже добре прижилась. Персональний стиліст Ната Москаленко назвала найтрендовіші фасони спідниць максі, які актуальні у весняному сезоні.

Трендові фасони спідниць максі у 2023-ому

спідниця-балон з підігнутим подолом

пряма спідниця-труба

спідниця з деніму від кльошу до спідниць-олівців

За словами стиліста, всі ці моделі добре поєднуються з трендовими бомберами, жакетами, сорочками та просто футболками. На фото нижче представлені стильні носибельні варіанти спідниць максі, які зроблять ваш повсякденний чи святковий образ дуже стильним цього навесні.

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