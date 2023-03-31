Улюблена річ Ріанни і Белли Хадід: як носити спортивні джерсі дівчатам, щоб було стильно (фото)

У повсякденному житті зіркам необхідний комфорт в образах

Чи то чемпіонат світу з футболу, чи то безліч розслаблених луків вагітної Ріанни, але тренд на спортивні джерсі набирає обертів і може стати цього літа одним із найбільш затребуваних.

Першими його підхопили чоловіки, пишуть у блозі про моду MODEISME. На стрітстайл-фото вони поєднували джерсі зі штанами-карго й кросівками. Але все-таки дівчата виявилися більш креативними у створенні луків.

Так, барбадоська співачка Ріанна і американська супермодель Белла Хадід носять джерсі з оверсайз-джинсами й подовжують силует за допомогою взуття на підборах і з гострим носком. Ще одна класна формула – це поєднання спортивної футболки з чоботами й спідницею. Класно, коли таку річ балансують більш жіночними елементами гардероба.

Белла Хадід - поціновувачка спортивного стилю

Вагітна Ріанна вибирає прості речі, які не сковують рухи

Додамо, що, попри війну, вітчизняні експерти в області моди допомагають українцям виглядати в нових сезонах модно і актуально. Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, які фасони білої сорочки актуальні у 2023 році. Всього їх сім.

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