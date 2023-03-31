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Улюблена річ Ріанни і Белли Хадід: як носити спортивні джерсі дівчатам, щоб було стильно (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Такі спортивні футболки дуже полюбились світовим зіркам
Такі спортивні футболки дуже полюбились світовим зіркам. Фото instagram.com/modeis.me

У повсякденному житті зіркам необхідний комфорт в образах

Чи то чемпіонат світу з футболу, чи то безліч розслаблених луків вагітної Ріанни, але тренд на спортивні джерсі набирає обертів і може стати цього літа одним із найбільш затребуваних.

Першими його підхопили чоловіки, пишуть у блозі про моду MODEISME. На стрітстайл-фото вони поєднували джерсі зі штанами-карго й кросівками. Але все-таки дівчата виявилися більш креативними у створенні луків.

Так, барбадоська співачка Ріанна і американська супермодель Белла Хадід носять джерсі з оверсайз-джинсами й подовжують силует за допомогою взуття на підборах і з гострим носком. Ще одна класна формула – це поєднання спортивної футболки з чоботами й спідницею. Класно, коли таку річ балансують більш жіночними елементами гардероба.

белла хадід
Белла Хадід - поціновувачка спортивного стилю
ріанна і белла хадід
Вагітна Ріанна вибирає прості речі, які не сковують рухи
спортивна футболка на дівчині
спортивна футболка на дівчині
спортивна футболка на дівчині
спортивна футболка на дівчині
спортивна футболка на дівчині

Додамо, що, попри війну, вітчизняні експерти в області моди допомагають українцям виглядати в нових сезонах модно і актуально. Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, які фасони білої сорочки актуальні у 2023 році. Всього їх сім.

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Теги:
#Мода #Ріанна #Футболки #Белла Хадід