Улюблена річ Ріанни і Белли Хадід: як носити спортивні джерсі дівчатам, щоб було стильно (фото)
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У повсякденному житті зіркам необхідний комфорт в образах
Чи то чемпіонат світу з футболу, чи то безліч розслаблених луків вагітної Ріанни, але тренд на спортивні джерсі набирає обертів і може стати цього літа одним із найбільш затребуваних.
Першими його підхопили чоловіки, пишуть у блозі про моду MODEISME. На стрітстайл-фото вони поєднували джерсі зі штанами-карго й кросівками. Але все-таки дівчата виявилися більш креативними у створенні луків.
Так, барбадоська співачка Ріанна і американська супермодель Белла Хадід носять джерсі з оверсайз-джинсами й подовжують силует за допомогою взуття на підборах і з гострим носком. Ще одна класна формула – це поєднання спортивної футболки з чоботами й спідницею. Класно, коли таку річ балансують більш жіночними елементами гардероба.
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