Рус

Ніжні, спокійні і для тих, хто любить яскравіше: найтрендовіші кольори манікюру на весну 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
712
Які кольори манікюру найтрендовіші у 2023 році — фото ідеї Новина оновлена 31 березня 2023, 11:19
Які кольори манікюру найтрендовіші у 2023 році — фото ідеї. Фото pexels.com

Пам’ятайте, що наймодніший манікюр – це доглянуті ручки

Весна — це час яскравих кольорів і відтінків, за якими багато модниць вже дуже скучили після холодних пір року. На щастя, у весняному сезоні 2023 палітра настільки різноманітна, що кожна зможе вибрати собі той відтінок, що їй до душі. Не забувайте, що обраний колір може дуже багато розповісти про свою "власника" та її характер.

Нейл-майстри, ґрунтуючись на "пропозиції" Інституту кольору Pantone, відзначають, що весняну колекцію відтінків для дизайну нігтів можна розділити на три категорії: "Чуттєва жіночність", "Для тих, хто любить яскравіше" та "Вдумливість і спокій".

Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023

Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023

Для чуттєвих та жіночних спокусниць цього сезону розробив глибокі та складні кольори:

  • Насичений червоний Fiery Red, що заряджає життєвою енергією. Він є символом любові та боротьби за владу.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Fiery Red
Колір — Fiery Red
  • Сміливий відтінок фуксії Beetroot Purple – яскравий буряковий колір. Він трохи світліший, ніж Viva Magenta – головний колір цього року, який теж неодмінно треба носити.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Beetroot Purple
Колір — Beetroot Purple
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Viva Magenta
Колір — Viva Magenta
  • Жіночий, ніжний персиковий відтінок Peach Pink. Він поєднує в собі тепло помаранчевого та ніжність рожевого.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Peach Pink
Колір — Peach Pink
  • Crystal Rose – ніжний рожевий колір, як символ сучасної романтики.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Crystal Rose
Колір — Crystal Rose
  • Приглушений синій Blue Perrenial – спокійний та універсальний.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 р. Blue Perrenial
Колір — Blue Perrenial
  • Чистий блакитний відтінок Summer Song, що уособлює спокій та розслаблення.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Summer Song
Колір — Summer Song

Для тих, хто любить яскравіше:

  • Соковитий помаранчевий Tangelо.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Tangelо
Колір — Tangelо
  • Empire Yellow — життєрадісний жовтий, який уособлює щастя, оптимізм та легкість буття.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Empire Yellow
Колір — Empire Yellow
  • Classic Green — цілющий колір свіжої зелені.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Classic Green
Колір — Classic Green
  • Love Bird – екзотичний кислотний – ідеальний антидепресант.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Love Bird
Колір — Love Bird

Для любительок стриманих та інтелектуально складних відтінків цього сезону теж є круті кольори:

  • Skylight – колір прозорої чистої води, який уособлює безтурботність.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Skylight
Колір — Skylight
  • Vanilla Cream – м’який, апетитний кремовий відтінок.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Vanilla Cream
Колір — Vanilla Cream
  • Gray Lilac — мрійливий і неземний бузково-сірий відтінок.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Gray Lilac
Колір — Gray Lilac
  • Leek Green – колір сушеної зелені.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 Leek Green
Колір — Leek Green
  • Macchiato – розкішний відтінок світло-коричневого.
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023 р. Macchiato
Колір — Macchiato

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.

Теги:
#Манікюр #Тренди весни #Тренди