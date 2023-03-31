Ніжні, спокійні і для тих, хто любить яскравіше: найтрендовіші кольори манікюру на весну 2023 (фото)
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Пам’ятайте, що наймодніший манікюр – це доглянуті ручки
Весна — це час яскравих кольорів і відтінків, за якими багато модниць вже дуже скучили після холодних пір року. На щастя, у весняному сезоні 2023 палітра настільки різноманітна, що кожна зможе вибрати собі той відтінок, що їй до душі. Не забувайте, що обраний колір може дуже багато розповісти про свою "власника" та її характер.
Нейл-майстри, ґрунтуючись на "пропозиції" Інституту кольору Pantone, відзначають, що весняну колекцію відтінків для дизайну нігтів можна розділити на три категорії: "Чуттєва жіночність", "Для тих, хто любить яскравіше" та "Вдумливість і спокій".
Трендові кольори та відтінки манікюру на весну 2023
Для чуттєвих та жіночних спокусниць цього сезону розробив глибокі та складні кольори:
- Насичений червоний Fiery Red, що заряджає життєвою енергією. Він є символом любові та боротьби за владу.
- Сміливий відтінок фуксії Beetroot Purple – яскравий буряковий колір. Він трохи світліший, ніж Viva Magenta – головний колір цього року, який теж неодмінно треба носити.
- Жіночий, ніжний персиковий відтінок Peach Pink. Він поєднує в собі тепло помаранчевого та ніжність рожевого.
- Crystal Rose – ніжний рожевий колір, як символ сучасної романтики.
- Приглушений синій Blue Perrenial – спокійний та універсальний.
- Чистий блакитний відтінок Summer Song, що уособлює спокій та розслаблення.
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Для тих, хто любить яскравіше:
- Соковитий помаранчевий Tangelо.
- Empire Yellow — життєрадісний жовтий, який уособлює щастя, оптимізм та легкість буття.
- Classic Green — цілющий колір свіжої зелені.
- Love Bird – екзотичний кислотний – ідеальний антидепресант.
Для любительок стриманих та інтелектуально складних відтінків цього сезону теж є круті кольори:
- Skylight – колір прозорої чистої води, який уособлює безтурботність.
- Vanilla Cream – м’який, апетитний кремовий відтінок.
- Gray Lilac — мрійливий і неземний бузково-сірий відтінок.
- Leek Green – колір сушеної зелені.
- Macchiato – розкішний відтінок світло-коричневого.
Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.