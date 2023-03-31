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Топ-3 актуальних фасони футболки: без цих речей не обійдеться жоден гардероб (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Якою має бути базова футболка?
Якою має бути базова футболка?. Фото Freepik

Для створення весняних образів знадобиться пара-трійка трендових футболок

Весняне сонце пригріватиме все більше, а отже потрібно подбати про речі для образів у теплішу погоду. У базовому весняному гардеробі має бути не лише верхній одяг, джинси, спідниця та сукня, а й кілька виробів-топів. Ідеальний варіант – футболка актуального крою.

Які футболки в моді в 2023 році та який фасон вибрати як базовий? Докладніше про це йдеться в блозі про стиль disty_list в Instagram.

Футболка – універсальний предмет гардеробу, який поєднується із штанами, джинсами, спідницями, шортами та навіть сукнями. У холодну пору року ви можете надягти верхній шар — шкіряну куртку або піджак, а в тепліші дні носити з сорочкою або без.

Якщо говорити про базовий крій футболки, то виріб повинен бути виконаний з щільної тканини і тримати форму. Яскраві принти краще не вибирати, інакше можливості для комбінаторики речей знижуються.

Стилістка пропонує звернути увагу на три актуальні фасони футболки у 2023 році:

  • Базові однотонні футболки в різних кольорах та посадках від приталених до оверсайзу.
  • Футболки з акцентними мисами. Якщо хочете із зображенням логотипу, то звертайте увагу на мінімалістичні та маленькі варіанти.
  • Короткі й приталені футболки в естетиці нульових, яка зараз на піку тенденцій.
Базові футболки
Базова однотонна футболка — маст хев
Футболки з написами
Якщо напис, то лаконічний
Укорочені футболки
Укорочені футболки теж у моді

Раніше "Телеграф" розповідав, які спідниці у трендах навесні 2023 року. Стилісти рекомендують придивитися до п’яти фасонів. А також ми писали про наймодніше взуття сезону, включаючи лофери та балетки.

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#Мода #Футболка